Handball-Bundesliga VfL Gummersbach setzt Ausrufezeichen zum Start Stand: 05.09.2024 20:47 Uhr

Der VfL Gummersbach hat die neue Saison in der Handball-Bundesliga mit einem Auswärtssieg beim TSV Hannover-Burgdorf begonnen.

Die Oberbergischen setzten sich am Donnerstagabend in einer umkämpften Partie mit 32:28 (15:15) in Niedersachsen durch und bezwangen damit einen der härtesten Konkurrenten der Vorsaison um die Europapokal-Plätze.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das erste Gummersbacher Tor der neuen Saison erzielte Milos Vujovic per Siebenmeter zum 1:1. Den besseren Start erwischten aber die Hausherren, die schnell mit 3:1 führten (4.). Diesen kleinen Vorsprung konnte der VfL jedoch schnell aufholen, auch weil Dominik Kuzmanovic ein starkes Bundesliga-Debüt für Gummersbach im Tor hatte und früh drei starke Paraden verzeichnete (3:3/6.). Beim Stand von 6:6 (12.) konnten sich die Oberbergischen durch Tore von Vujovic und Ellidi Snaer Vidarsson kurzzeitig mit zwei Toren absetzen (6:8/13.), Hannover glich aber wenig später wieder aus (10:10/17.).

Bis zum Ende der ersten Hälfte ging es auf Augenhöhe hin und her. Es gab zahlreiche Siebenmeter auf beiden Seiten, Gummersbachs Vujovic hatte zur Pause bereits fünf davon verwandelt. Auf der anderen Seite hielt der extra eingewechselte Bertram Obling den letzten Strafwurf der ersten Hälfte und sicherte den 15:15-Pausenstand.

Kuzmanovic überragt mit 19 Paraden

Zum Start der zweiten Hälfte konnte sich erstmals der VfL Gummersbach leicht absetzen: Rückkehrer Kentin Mahé traf zum 17:19 (36.). Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste zunächst erfolgreich. Für einen Aufreger sorgte eine Zwei-Minuten-Strafe für Hannovers Marian Michalczik, der nach einem Videobeweis für das Provozieren einer Strafe raus musste.

Bei Gummersbach blieben vor allem zwei Akteure spielbestimmend. Im Tor sammelte Kuzmanovic eine Parade nach der anderen, vorne blieb Vujovic besonders treffsicher. Zehn Minuten vor dem Ende bauten Vujovic und Julian Köster die Führung der Gäste auf 24:28 aus (51.) und sorgten damit für die Vorentscheidung, die zum Auswärtssieg der Gummersbacher führte.

Bester Torschütze der Partie war am Ende Hannovers Markius Steinhauser mit zehn Treffern. Beim VfL kam Vujovic auf acht Tore. Torhüter Kuzmanovic kam auf starke 19 Paraden.

Rückspiel gegen Mors-Thy am Sonntag

Für Gummersbach geht es bereits am Sonntag (08.09.2024/16.30 Uhr) mit dem Rückspiel in der EHF European League gegen den dänischen Verein Mors-Thy Handbold weiter. Das Hinspiel hatte der VfL am vergangenen Wochenende deutlich mit 35:22 gewonnen. In der Bundesliga geht es eine Woche später mit einem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe weiter.