WDR-Sport VfL Gummersbach: Selbstbewusst ins Playoff-Rückspiel

Vor dem Playoff-Rückspiel in der EHF European League gegen die MT Melsungen ist das Ziel des VfL Gummersbach klar: der Einzug ins Viertelfinale.

"Wir haben klare Ambitionen und Ziele - wir wollen weiterkommen", lautet die deutliche Ansage von Miloš Vujović, Linksaußen des VfL Gummersbach. Nach dem 29:26-Hinspielsieg in eigener Halle vergangene Woche gehen die Oberbergischen mit einem kleinen, aber keineswegs komfortablen Polster ins Playoff-Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr) bei der MT Melsungen.

Drittes Duell in dieser Saison

"Wir haben das Hinspiel mit drei Toren Vorsprung gewonnen, aber das gibt uns keinen Grund uns auszuruhen, denn es ist nur ein kleiner Vorsprung", weiß Vujović. "Ich hoffe, dass wir clever sind und unsere Chance nutzen."

Es ist das dritte Aufeinandertreffen der Vereine in der laufenden Saison. In der Liga setzte sich Melsungen im Dezember mit 29:24 in Gummersbach durch. Bereits am 19. April trifft man sich dann auch im nationalen Wettbewerb zum Rückspiel wieder, ebenfalls in Melsungen.

Melsungen noch mit drei Titelchancen

Die Nordhessen konnten am Samstag nach zuvor zwei Niederlagen mit einem 27:22-Heimsieg in der Bundesliga gegen den THW Kiel wieder Selbstvertrauen tanken und wollen ihre Chance trotz des Rückstands im Rückspiel nutzen. "Wir hoffen, dass wir gegen Gummersbach genauso eine Leistung in der vollen Halle aufs Parkett zaubern", sagte Timo Kastening dem HR.

Die MT spielt eine starke Saison und besitzt noch drei Titelchancen. Neben der European League ist für den Tabellendritten der Bundesliga auch die Meisterschaft noch ein Thema. Und im DHB-Pokal tritt Melsungen in knapp zwei Wochen im Final Four in Köln an.

Auch VfL-Linksaußen Vujović weiß, "dass Melsungen in dieser Saison auf einem hohen Niveau spielt. Sie stehen ganz oben in der Tabelle, was ihre Qualität bestätigt." Das Playoff-Spiel am Dienstag sei aber "sowohl für sie als auch für uns sehr wichtig", so der 31-Jährige.

Gummersbach hatte längere Pause

Beide Teams gehen mit großen Selbstvertrauen in die Partie um den Viertelfinal-Einzug am Dienstag. Der VfL feierte am vergangenen Donnerstag beim klaren Heimsieg gegen die HSG Wetzlar (33:24) im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen den vierten Sieg in Serie und hatte am Wochenende spielfrei, während Melsungen noch am Samstag gegen Kiel im Einsatz war und nicht ganz so ausgeruht in die Partie geht.

Der Gewinner des Playoff-Duells zieht in das Viertelfinale der European League ein, welches Ende April ausgetragen wird. Sollte der VfL am Dienstag mit drei Toren Differenz in Kassel verlieren, entscheidet ein Siebenmeterwerfen über das Weiterkommen.

