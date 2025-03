Europapokal-Rückspiel gegen Gummersbach Rückspiel gegen Gummersbach: MT Melsungen heiß auf Aufholjagd Stand: 31.03.2025 14:19 Uhr

Die MT Melsungen will ihre Titelchance im Handball-Europacup wahren. Durch die Niederlage im Hinspiel ist der Druck vor der Partie gegen Gummersbach enorm.

Endlich wieder das Gefühl des Sieges: Das 27:22 der MT Melsungen gegen den THW Kiel am vergangenen Samstag hat bei den Nordhessen Selbstvertrauen freigesetzt. Das werden sie am Dienstagabend (20.45 Uhr) im Playoff-Rückspiel der EHF European League gegen Gummersbach auch brauchen.

Denn das Hinspiel in der vergangenen Woche ging 26:29 verloren, dementsprechend muss die MT einen Drei-Tore-Rückstand aufholen. "Wir hoffen, dass wir gegen Gummersbach genauso eine Leistung in der vollen Halle aufs Parkett zaubern", sagte Timo Kastening nach dem Spiel gegen Kiel am hr-Mikrofon.

Noch drei Titelchancen

In der Bundesliga liegen die Melsunger mit einem Punkt Rückstand auf die Spitze auf Platz drei, im Pokal steht in knapp zwei Wochen das Final Four an. Der Europapokal ist die dritte Titelchance, die das Team wahren möchte. "Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir ins Viertelfinale einziehen", sagte Kreisläufer Rogerio Moraes.

Übrigens: Sollte die MT die Partie mit drei Toren Unterschied gewinnen, also das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisieren, wird der Sieger direkt per Siebenmeter-Werfen ermittelt. Wenn die Nordhessen allerdings ähnlich wie gegen Kiel aufdrehen, wird es so weit gar nicht erst kommen.