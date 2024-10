Handball-European-League VfL Gummersbach kassiert erste Niederlage Stand: 29.10.2024 20:40 Uhr

Der VfL Gummersbach unterliegt in der European League Fenix Toulouse denkbar knapp.

Der VfL Gummersbach kehrt mit einer Pleite im Gepäck aus Frankreich zurück. Im Rückspiel der European League gegen Fenix Toulouse stand am Dienstagabend (29.10.2024) am Ende ein 30:31 (15:14) auf der Anzeigetafel.

Gummersbach hat indes weiterhin beste Chancen, in Europas zweithöchster Spielklasse zu überwintern: Punktgleich mit Toulouse steht der VfL in Gruppe H ganz oben.

Erste Hälfte geht an den VfL

Die Gummersbacher machten von Beginn an deutlich, dass sie mit den Franzosen mindestens auf Augenhöhe begegnen wollen. Gegen den Tabellenzweiten zeigten die Oberbergischen von Beginn an einen konzentrierten Auftritt und brachten sich schon früh mit 4:2 in Führung.

Vor allem die Rückraumspieler Kentin Mahé und Miro Schlurhoff drückten dem Spiel mit ihren Treffern den Stempel auf. In der gutklassigen Partie hielten die Gummersbacher durchgehend mindestens einen Ein-Tore-Vorsprung bis zum Ende der ersten Hälfte, die mit 15:14 für die Gäste endete.

Überragender Belkaied

Nach Wiederanpfiff kam Toulouse viel besser in die Partie und erzielte drei Treffer in Folge zum 17:15. Diesen Vorsprung bauten die Franzosen um einen weiteren Treffer aus, weil sich die Gäste immer wieder an der aggressiven Abwehr und am überragenden Torhüter Yassine Belkaied - der 15 Paraden zeigte - scheiterten.

Aber die Gummersbacher blieben dran, kämpften und arbeiteten sich immer weiter an die Franzosen ran. Die Torhüter spielten eine große rolle in dieser Partie. Dominik Kuzmanovic hielt die Gummersbacher mit schönen Paraden immer wieder im Spiel.

Doch am Ende reichte es knapp nicht, die Franzosen setzten sich aufgrund ihrer etwas größeren Geschlossenheit mit 31:30 durch.

Hauptrunde im Februar

In der Hauptrunde, die erst im Februar beginnt, treten 16 Teams in vier Gruppen an. Die Punkte gegen die Klubs, die ebenfalls diese zweite Gruppenphase erreichen, werden mitgenommen.