WDR-Sport VfL Gummersbach - große Wünsche vor dem Neustart Stand: 05.02.2025 10:56 Uhr

Am ersten Bundesliga-Spieltag des Jahres 2025 steht für den VfL Gummersbach eine anspruchsvolle Heimaufgabe gegen den TVB Stuttgart auf dem Programm.

Wenn der VfL Gummersbach und der TVB Stuttgart am Samstag (08.02.2025) in der Gummersbacher Arena aufeinandertreffen, gilt es für die Oberbergischen nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen hintereinander mit einem guten Auftritt in die Rückrunde zu starten.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, das ist klar", verdeutlicht VfL-Rückraumspieler Miro Schluroff: "Nach den letzten Niederlagen wollen wir wieder doppelt punkten und unsere Fans mitnehmen!"

TVB - schlecht gestartet, zuletzt stabilisiert

Mit dem TVB Stuttgart gastiert am Samstag eine Mannschaft in Gummersbach, die sich in der Hinrunde sehr schwergetan hat und dementsprechend aktuell - resultierend aus fünf Siegen und zwölf Niederlagen - mit 10:24 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz steht.

Zuletzt konnte sich der TVB allerdings etwas von seinem holprigen Saisonstart stabilisieren, fuhr im Dezember vier wichtige Siege gegen Göppingen, Bietigheim, Eisenach sowie Potsdam ein und zeigt somit eine aufsteigende Formkurve.

"Eine ganz neue Truppe"

"Es ist eine ganz neue Truppe. Sie haben sich sehr gut verstärkt und wir sind gewarnt. Das wird ein anderes Team sein als noch im Hinspiel", glaubt der Gummersbacher Rückraumshooter und bezieht sich auf den klaren 35:28- Auswärtssieg seines Teams am vierten Bundesliga-Spieltag.

Nach einer intensiven Wintervorbereitung mit zwei Testspielen gegen die Lokalkontrahenten aus Ferndorf und Dormagen geht es im VfL-Lager darum, in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Die Vorbereitung lief gut, wir haben viel und hart trainiert. Wir wollen sicherer und besser angreifen und weniger technische Fehler machen, darauf liegt der Fokus", sagt Schluroff.

Ausgeglichenes Punktekonto

Vor der ersten Begegnung des Jahres mit dem TVB Stuttgart belegt die Mannschaft von Chefcoach Gudjon Valur Sigurdsson mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 16:16 den zehnten Tabellenrang der HBL.