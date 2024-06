WDR-Sport VfL Bochum holt Co-Trainer aus der Schweiz Stand: 29.06.2024 17:16 Uhr

Murat Ural wird Cheftrainer Peter Zeidler künftig an der Seitenlinie des VfL Bochum unterstützen. Der Club gab am Samstag bekannt, dass der Schweizer das Trainerteam des Bundesligisten verstärkt.

Der 36-jährige Schweizer kommt vom FC Zürich, wo er in der Spielzeit 2023/24 zunächst als Co-Trainer und im Saisonverlauf auch als Interimstrainer gearbeitet hat. Zuvor hat der Ural beim FC Winterthur in der Nachwuchsakademie über mehrere Jahre die U21 betreut.

Zudem blickt der ehemalige U21-Nationalspieler der Schweiz auf rund 100 Profi-Einsätze zurück, unter anderem als Stürmer des FC St. Gallen 1879 in der Super League. Ural freue sich auf die Herausforderung in Bochum: "Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Spielzeit einen spannenden VfL Bochum erleben werden", so der Schweizer.