WDR-Sport Türkische Fußballfans feiern Einzug ins EM-Viertelfinale Stand: 03.07.2024 10:28 Uhr

Den Einzug der türkischen Fußball-Nationalmannschaft ins Viertelfinale der EM haben hunderte Fans in Duisburg mit herbeigefiebert. Auch im Duisburger Fußballverein 08 e.V. in Stadtteil Hochfeld.

Von Antonia Rüller

Im Duisburger Fußballverein 08 e.V. in Stadtteil Hochfeld fingen die Vorbereitungen schon am Mittag an. Denn zum Spiel Türkei gegen Österreich werden in der Vereinsgastronomie viele Zuschauer erwartet, auch weil das Spiel nur im Pay-TV übertragen wird. Gastronom Hakan Aktürk dekoriert schon die Terrasse mit Türkeiflaggen und stellt Tische und Stühle zu recht.

Gegen 20 Uhr trudeln die ersten Gäste ein. Mit Türkeiflaggen und Schals behängt suchen sie sich einen guten Platz. Der Vorsitzende des Vereins, Zafer Can, verschafft sich einen Überblick. "Wir sind ein Multikulti-Verein. Bei uns spielen Rumänen, Albaner, Italiener und natürlich auch Deutsche und viele Türken." Mittlerweile hat der Verein rund 500 Mitglieder und alle EM-Spiele werden gezeigt.

Zafer Can, Vorsitzender des Vereins und Fan

Zafer Can ist selbst 1973 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Seine erste Station war Duisburg-Hochfeld. 2017 hat er entschieden, dem Duisburger Fußballverein 08 e.V. frischen Wind zu verleihen. Die Anlage wurde auf den neusten Stand gebracht, mit Kunstrasen und einem Restaurant mit großer Terrasse.

Optimismus bei den Fans

Malik Erdar, Yelic Erdar, Ersin Erdar fiebern mit

Und das kommt gut an: Zum Spiel kommen Vereinsmitglieder, Nachbarn und Freunde. Sie begrüßen sich herzlich. Die fußballbegeisterte Familie Erdar ist auch zum Gucken gekommen. "Das wird ein hartes Spiel, aber wir können das schaffen. Ich tippe 2 :1 für die Türkei." sagt der Sohn Malik Erdar. Vater Ersin nickt ihm zu. "Das wird ein spannendes Spiel."

Das Spiel beginnt, die Stimmung ist angespannt. Es ist direkt ordentlich Tempo drin. Sowohl Österreich als auch die Türkei probieren es mit schnellen, langen Pässen und die Türkei holt gleich den ersten Eckball heraus.

EM-Rekord-Tor bei den Türken

Und es dauert keine Minute, Spieler Demiral spielt den Ball ins Tor. Alle springen wieder auf "Jaaaaa, turkiye!", schreien sie und fallen sich in die Arme. Ein EM-Rekord, das erste Tor in der 57. Sekunde. "Jetzt müssen sie nur noch weiter dran bleiben", sagt Haithan. Er ist vor kurzem aus dem Oman nach Deutschland gekommen. Sein Freund Yaman stammt aus Syrien. Die erste Halbzeit endet mit 1:0 für die Türkei. Einige Kinder spielen auf dem nebenan gelegenen Rasenplatz das Tor ihrer Idole nach, während die Eltern angeregt über die erste Halbzeit diskutieren.

Gastronom Hakan Aktürk

Nach dem Verschnaufen geht es in die zweite Halbzeit. Die meisten haben sich noch mit einem Dürüm in der Halbzeit gestärkt. Gastronom Hakan Aktürk ist immer zwischen Küche und seinem Platz direkt vor dem Fernseher. Aber das zweite Tor in der 59. Minute kriegt er mit.

"Tolles Spiel!" ruft er und hebt die Arme in die Luft. Wieder fallen sich alle in die Arme. 2:0 für die Türkei, wieder Spieler Demiral. In der 66. Minute kommt der Gegentreffer für Österreich. Am Ende bleibt die Türkei trotz furioser österreichischer Schlussoffensive vorne und gewinnt sensationell gegen den Favoriten.

Autokorso in Duisburg-Marxloh

Türkei-Fans in Duisburg-Marxloh

Zehn Kilometer weiter: Nach dem Abpfiff wird getanzt und gesunden. Auf der Weseler Straße tummeln sich die ersten humpenden Autos. "Turkiye, Turkiye!" - Fahnen werden geschwungen, traditionelle Musik wird auf lauten Boxen gespielt.

"Wir sind so glücklich und stolz!", schreit eine Gruppe junger Frauen.

Bis nachts um 3 Uhr wird auf den Straßen gefeiert. Rund 8.000 Menschen haben sich an den Fanmärschen beteiligt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot darauf vorbereitet. Überwiegend war die Stimmung ausgelassen und fröhlich. "Es hat niemand an uns geglaubt, die Türkei macht es trotzdem möglich!"

Feier am Bielefelder Jahnplatz

Auch in der Bielefelder Innenstadt ging es nach dem Spiel rund: Tausende türkische Fans haben den Sieg am Jahnplatz gefeiert. Jubelnd und mit Fahnen zogen sie zum Kesselbrink. Weil der Jahnplatz für Autorkorsos gesperrt war, ging es zu Fuß weiter.

Trotzdem waren auch viele hupende Autos unterwegs. Weil Pyrotechnik gezündet wurde, gab es einige Strafanzeigen. Auch in Herford zählte die Polizei mehr als 100 Autos und an die 200 Fans waren zu Fuß unterwegs.