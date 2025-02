WDR-Sport TT: Düsseldorf gewinnt Spitzenspiel gegen Fulda Stand: 28.02.2025 12:28 Uhr

Rekordmeister Borussia Düsseldorf steht nach einem deutlichen Sieg im Spitzenspiel der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) so gut wie sicher im Halbfinale.

Ohne den erkrankten Routinier Timo Boll gewann der Titelverteidiger gegen Verfolger TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell mit Bolls langjährigem Weggefährten Dimitrij Ovtcharov mit 3:0. Vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde hat Düsseldorf nun acht Punkte Vorsprung auf Platz fünf.

"Wir haben damit einen Play-off-Platz fast sicher und können nun ganz ruhig auf dieses Ziel weiter hinarbeiten", sagte Borussias Cheftrainer Danny Heister zufrieden. Ovtcharov haderte dagegen mit der Schiedsrichterin und konnte angeschlagen seine Topleistung nicht abrufen. Der Olympiadritte von London 2012 und Tokio 2021 unterlag dem Norweger Borgar Haug 0:3. Die weiteren Düsseldorfer Punkte holten Anton Källberg gegen Ruwen Filus (3:1) und Dang Qiu gegen Kao Cheng-Jui (3:0).

Zwei weitere Titel für Boll möglich

Der 43-jährige Timo Boll darf damit zum Abschied seiner erfolgreichen Karriere weiter auf zwei Titel hoffen: In der Champions League hat sich Borussia Düsseldorf für das Final Four in Saarbrücken qualifiziert (31. Mai/1. Juni). In der Bundesliga soll das Finale am 15. Juni in Frankfurt der erfolgreiche Abschluss werden. Nach der Saison beendet Boll auch seine Vereinskarriere, international war schon nach den Olympischen Spielen von Paris Schluss.

