WDR-Sport Trotz starker zweiter Hälfte: Essen unterliegt Bayern Stand: 07.12.2024 16:05 Uhr

Trotz einem tollen Kampf in der zweiten Hälfte hat die SGS Essen ihr Heimspiel gegen den Favoriten Bayern München verloren.

Von Thorsten Rosenberg

Die SGS verlor am Samstag nach Toren von Pernille Harder (30.) und Georgia Stanway (90.+3) mit 0:2 (0:1). Nach einer ersten Hälfte, die München klar dominierte, brachten die Essenerinnen die Bayern in den zweiten 45 Minuten das ein oder andere Mal in Verlegenheit, doch der große Kampf wurde nicht belohnt.

Die SGS hatte zuletzt am 10. Oktober dreifach gepunktet, in der Folge in der Liga nur einen Zähler geholt und war zudem jüngst im Pokal durch ein 0:2 beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach ausgeschieden.

Zeigte die Formkurve also zuletzt nach unten, gefiel doch das Team von Trainer Markus Högner vor 3.411 Zuschauern zunächst mit offensivem Pressing gegen die Favoritinnen aus München. Dennoch dominierte die Gast-Elf deutlich das Spielgeschehen.

Harder und Bühl mehrfach gefährlich

Münchens Harder bezwingt Essens Torfrau Winkler.

Die Münchenerinnen - gerade in persona von Pernille Harder und Klara Bühl - vergaben mehrere Chancen. Entweder ließen sie die nötige Präzision im Abschluss vermissen, oder sie scheiterten an der starken Torfrau Sophia Winkler. Die SGS hingegen agierte in der Offensive zu harmlos. Nach einer halben Stunde stand ein Torschussverhältnis von 0:10 zu Buche. In der 30. Minute dann nutzten die Münchnerinnen die elfte Chance. Alara Şehitler passte nach einem Zuspiel von Giulia Gwinn zwischen Tor und Abwehrreihe, wo Harder einlief und frei vor Winkler aus fünf Metern zum 0:1 einnetzte. Hier hätte die Torfrau etwas konsequenter aus dem Tor herauskommen können.

Winkler verhindert mehrfach höheren Rückstand

Doch an ihr lag es nicht, dass die Essenerinnen nun zurücklagen. Nur kurze Zeit später vereitelte sie mit einer tollen Doppelparade zwei Bayern-Chancen und war über die gesamte Spielzeit mit einigen Glanztaten der starke Rückhalt der SGS. So ging es für ihr Team nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Völlig anderes Spiel in Hälfte zwei

Die Högner-Elf hatte also noch alle Chancen auf einen Punktgewinn - und Essen kam mutiger aus der Kabine. In der 55. Minute wäre es fast passiert.

Eine Flanke von links konnte Münchens Tuva Hansen nur unzureichend per Kopf klären. Laureta Elmazi nahm die zu kurze Abwehr per Vollspann aus 15 Metern Entfernung auf und verfehlte das Ziel nur knapp.

Essen wurde nun immer stärker und mutiger. Die Münchenerinnen wurden immer passiver und sahen sich einem SGS-Dauerdruck ausgesetzt. Hochkarätige Chancen blieben zwar aus. Dennoch wackelte die Bayern-Führung von Minute zu Minute immer mehr.

Stanway trifft in das leere Tor

Kamen die Gäste doch noch einmal gefährlich vor das Tor der SGS, stand Sophia Winkler ihre Frau, so etwa in der 88. Minute bei einer tollen Parade nach einem Schuss aus der zweiten Reihe von Georgia Stanley.

Als Winkler in der Nachspielzeit alles riskierte und bei einem Freistoß am Bayern-Strafraum mit nach vorne ging, behauptete sich Stanway bei einem schnellen Konter gegen Ostermaier und traf aus weiter Distanz in das leere SGS-Tor zur Entscheidung.

Jahresabschluss in Hoffenheim

Im letzten Spiel vor der Winterpause müssen die Essenerinnen bei der TSG Hoffenheim antreten. Anpfiff ist am Sonntagabend (15.12.24) um 18.30 Uhr.