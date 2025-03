WDR-Sport Trotz Personalproblemen - Angeschlagene Viktoria will Essens Serie beenden Stand: 11.03.2025 18:38 Uhr

Mit Rot-Weiss Essen empfängt Viktoria Köln die beste Rückrundenmannschaft der 3. Liga. Die Kölner plagen personelle Probleme.

Eine Zeit lang schnupperte Viktoria Köln in dieser Saison an den Aufstiegsplätzen zur 3. Liga, doch nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien hat der Klub als Tabellensiebter inzwischen wieder acht Punkte Rückstand auf Platz drei. Das Mindestziel - der Klassenerhalt - ist mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge in Sicht, doch Viktorias Trainer Olaf Janßen plagen vor dem NRW-Duell gegen Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19 Uhr) vor allem personelle Sorgen.

Am Sonntag fehlten Köln 13 Profis

Schon bei der 1:2-Niederlage bei Erzgebirge Aue am Sonntag rückten bei Köln aufgrund einer Grippewelle mehrere U19-Spieler in den Kader, dazu kommen Verletzungen und Sperren. Insgesamt fehlten 13 Profis. "Die personelle Situation ist dramatisch", hatte Janßen nach der Partie bei "MagentaSport" gesagt. "Wir haben neuneinhalb gesunde Feldspieler auf dem Platz gehabt. Das war schon eine große Herausforderung."

Erst am Montag war das Team zurück nach Köln gereist, seit Sonntag hat sich die Situation nicht großartig geändert. "Es ist unrealistisch, dass es gegen Essen besser wird und jemand zurückkommt", so Janßen in der Pressekonferenz. "Die Spieler waren auch länger nicht im Training". Fest steht: Kapitän Christoph Greger wird wegen einer Gelbsperre fehlen. Man müsse die Situation annehmen, sagte Janßen: "Es ist nicht so, dass der, der am meisten rumheult, Sonderpunkte bekommt".

Unter Koschinat läuft es bei RWE

In Essen läuft es dagegen gerade richtig rund. Unter Trainer Uwe Koschinat, der RWE am 18. Spieltag auf einem Abstiegsplatz übernommen hatte, hat sich das Team aus dem Tabellenkeller gekämpft und bis auf Platz elf vorgearbeitet. Nach sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen führt Essen mit 19 Punkten sogar die Rückrunden-Tabelle an. Die letzte Niederlage datiert vom 19. Januar (0:2 bei Alemannia Aachen) am ersten Spieltag der Rückrunde. Am Sonntag besiegte Köln Mannheim mit 1:0 und hielt den Waldhof auf Distanz.

So angespannt wie in Köln ist die personelle Lage in Essen nicht. Neben den noch angeschlagenen Ekin Celebi, Nils Kaiser, Gianluca Swajkowski und Manuel Wintzheimer muss Koschinat am Mittwoch zwar zusätzlich auf den gelbgesperrten Tom Moustier verzichten. Die personelle Ausgangssituation sei aber "gut", sagte Koschinat in der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir haben in den letzten Partien viel Schwung aufgenommen", so Koschinat. "Das wollen wir natürlich fortsetzen".

Nach dem Spiel in Köln wartet am Samstag das nächste Highlight auf RWE: Ab 14 Uhr ist Tabellenführer Dynamo Dresden zu Gast. Der WDR überträgt die Partie live Im TV und im Livestream.

