WDR-Sport Trotz gutem Start: Baskets unterliegen Ulm deutlich Stand: 30.11.2024 19:03 Uhr

Die Baskets Bonn haben in der BBL eine deutliche Heim-Niederlage gegen Ulm kassiert und sind aus den Playoff-Rängen gerutscht.

Die Baskets unterlagen am zehnten Spieltag am Sonntag mit 75:95 (40:42) und rutschen in der Tabelle damit auf Rang elf ab. Rang zehn berechtigt noch zur Teilnahme am Play-In-Turnier. Nach acht Spielen stehen die Bonner nun bei vier Siegen und vier Niederlagen. Ratiopharm Ulm feierte dagegen den siebten Sieg im neunten Spiel und ist neuer Tabellenführer.

Bester Bonner war Thomas Kennedy mit 18 Punkten und zwölf Rebounds. Phlandrous Fleming Jr. steuerte 16 Zähler bei. Auch Sam Griesel (14) und Angelo Allgeri (zehn) punkteten zweistellig. Baskets-Topscorer Darius McGhee saß zwar auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Bester Mann bei den Ulmern war Karim Jallow mit 18 Zählern. Nelson Weidemann erzielte 17 Zähler in nur rund 17 Minuten Einsatzeit.

Bonn erwischt guten Start

Dabei erwischten die Baskets einen Sahnestart in die Partie und lagen nur fünf Minuten schon mit zehn Punkten in Führung. Kennedy traf zum 14:4. Ulm kämpfte sich nach einer Auszeit zwar wieder etwas heran, leistete sich gegen Ende des ersten Viertels aber zu viele Ballverluste. Das nuzten die Bonner und gingen mit einer 23:11-Führung in die erste Viertelpause.

Im zweiten Spielabschnitt drehte sich die Partie. Bonn agierte in der Offensive telweise zu wild, Ulm fand in den Rhythmus und ging zwischenzeitlich mit 38:33 in Führung. Bis zur Pause konnten die Baskets aber noch auf 40:42 verkürzen.

Baskets lassen zu viele Chancen liegen

Doch nach dem Seitenwechsel lief die Partie immer mehr in Richtung der Ulmer. Bonn tat sich offensiv schwer, die Ulmer Abwehr vor Probleme zu stellen und ließ auch zu viele Chancen aus der Nahdistanz liegen. So gingen die Baskets mit einer Hypothek von zehn Punkten Rückstand ins Schlussviertel.

Näher heran, kam Bonn aber nicht mehr. Schon nach drei Minuten im vierten Viertel stellte Tobias Jensen auf 74:60 für die Gäste. Damit war das Spiel entschieden. Bonn versuchte es zwar, kam aber nicht mehr entscheidend heran. Von der Linie sorgte Ulms Justinian Jessup für die erste 20-Punkte-Führung der Gäste und damit auch für den Endstand.

Freitag in Oldenburg

Für die Bonner steht als nächstes ein Auswärtsspiel auf dem Spielplan. Die Partie bei den Baskets Oldenburg beginnt am Freitag um 20 Uhr.