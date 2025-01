WDR-Sport Trotz großem Kampf: Ladies in Black unterliegen Suhl Stand: 11.01.2025 20:18 Uhr

Die Ladies in Black Aachen haben in der Volleyball-Bundesliga im zweiten Spiel des Jahres die zweite Niederlage kassiert.

Am Samstag (11.01.2025) unterlagen die Aacherinnen in eigener Halle dem VfB Suhl mit 1:3-Sätzen (25:23, 11:25, 23:25, 20:25). Schon zum Jahresauftakt hatten die Ladies in Black beim Schweiner SC mit 0:3 verloren und verpassten es nun, sich eine bessere Ausgangsposition im Kampf um die Playoffs zu verschaffen.

Mit elf Niederlagen nach 15 Spielen steht Aachen auf Rang sieben, drei Punkte vor dem USC Münster, die aber noch ein Spiel weniger absolviert haben. Suhl steht mit jetzt sechs Siegen und neun Niederlagen auf Rang fünf.

Erster Satz lange ausgeglichen

In einem ausgeglichenen ersten Satz hatten die Ladies in Black das bessere Ende. Beim Stand von 23:23 gelangen den Gastgeberinnen die entscheidenden zwei Punkte in Folge zum Satzgewinn. Im zweiten Satz blieb es bis zum Stand von 8:8 ebenfalls eng. Doch dann ging bei den Ladies in Black plötzlich nicht mehr. Suhl zog immer weiter davon und gewann den Durchgang deutlich mit 25:11.

Zu Beginn des dritten Satzes hatten sich Aacherinnern dann wieder gefangen. Mitte des Satzes konnte sich Suhl aber erneut absetzen und führte zwischenzetlich mit fünf Punkten. Vier Punkte in Folge brachte Aachen zwar wieder heran, beim Stand von 21:20 gingen die Gastgeberinnen sogar in Führung. Suhl konterte jedoch mit einer Viererserie seinerseits und holte den Satz letztlich mit 25:23.

Aachener Kampfgeist nicht belohnt

Im vierten Satz erwischten die Ladies in Black einen denkbar schlechten Start und lagen schnell mit 2:7 zurück. Doch erneut bewiesen die Aachenerinnen großen Kampfgeist und arbeiteten sich zurück in die Partie. Beim Stand von 15:15 war die Partie wieder ausgeglichen. Doch dann schlichen sich immer mehr Fehler ins Aachener Spiel ein, auch der Suhler Block stand. Am Ende holten die Gäste den Satz mit 25:20 und nahmen damit auch die Punkte mit.

Weiter geht es für die Ladies in Black Aachen am kommenden Samstag (18.01.2025, 19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim MTV Stuttgart.

Unsere Quellen: