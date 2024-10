WDR-Sport "Traditionsduell" Arminia gegen Alemannia im Livestream beim WDR Stand: 25.10.2024 16:08 Uhr

Arminia Bielefeld und Alemannia Aachen haben gerade einen Lauf in der 3. Liga und treffen am Samstag aufeinander. Das Duell hat eine lange Tradition, die zuletzt lange auf Eis lag.

Spiele der Arminia gegen die Alemannia haben eine lange Vergangenheit. Man könnte es auch "Traditionsduell" nennen, was zumindest der Aachener Trainer Heiner Backhaus auch tut. Die Alemannia blickt auf ihrer Homepage auf 53 Spiele gegen Bielefeld zurück - angefangen von der Oberliga West 1949 bis hin zur Bundesliga. Das bis dato letzte Pflichtspiel liegt allerdings fast zwölf Jahre zurück. Am 1. Dezember 2012 gewann Aachen in der 3. Liga zu Hause mit 2:1.

Alemannia als Aufsteiger mit 16 Punkten gut gestartet

Am Samstag (14 Uhr) kommt es nun zu einem Wiedersehen, das der WDR ab 14 Uhr im Livestream überträgt. Beide Clubs treffen sich an selber Stelle, sprich in der 3. Liga, wobei die im direkten Vergleich mit einem Sieg führenden Aachener allerdings dieses Mal Außenseiter sind. Als Aufsteiger sind sie mit 16 Punkten nach elf Spieltagen stark in die Saison gestartet, aber die Bielefelder liebäugeln nach einem Jahr der Neuorientierung mit der Rückkehr in Liga zwei und sind als Tabellenzweiter (21 Punkte) auf einem guten Weg.

Die Vorzeichen für ein packendes Duell stehen gut - beide Mannschaften haben derzeit einen Lauf: Die Bielefelder sind seit vier Liga-Spielen ungeschlagen (drei Siege) und die Aachener sogar seit fünf Partien, wobei sie sich die Punkte allerdings dreimal mit dem Gegner teilen mussten. Sie haben am 8. Spieltag beim torlosen Remis in Dresden auch schon bewiesen, dass sie mit den Aufstiegsanwärtern in der Liga mithalten können.

Volles Stadion in Bielefeld garantiert

Ein volles Stadion dürfte in Bielefeld am Samstag zudem garantiert sein. Die Alemannia und Arminia zählen laut kicker mit durchschnittlich 23.458 beziehungsweise 21.169 Zuschauern bei Heimspielen zu den Attraktionen der Liga, wobei Dynamo Dresden gemessen an 29.981 Stadionbesuchern schon fast in einer anderen Liga spielt.

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Unterhaching, mit dem sich die Aachener vom Tabellenkeller abgesetzt haben, gehen sie laut Defensivspieler Sasa Strujic "mit Rückenwind" in die Partie. Das dürfte nicht zuletzt für Charlison Benschop gelten, der gegen die Bayern mit seinem ersten Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1 traf und somit nun in allen drei deutschen Profiligen getroffen hat.

Julian Kania glänzt in Hannover mit Dreierpack

Damit hat der 35-Jährige allerdings eventuell nicht so viel Rückenwind wie der zwölf Jahre jüngere und für die Arminia stürmende Julian Kania. Der schnürte am vergangenen Spieltag beim 4:1-Sieg bei der Reserve von Hannover 96 nämlich direkt mal einen Dreierpack.

Die Frage, welcher Trainer am Samstag das Team mit mehr Rückenwind auf den Platz schickt, bleibt also spannend: Ist es Mitch Kniat der die Bielefelder im Sommer 2023 nach ihrem Abstieg aus der 2. Liga übernahm und sie nun nach einem mit Rang 14 unbefriedigendem Jahr gerne dorthin zurückführen würde? Oder ist es Backhaus, der die Alemannia im September 2023 nach schwachem Saisonstart übernahm und dann in 3. Liga führte?