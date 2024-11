WDR-Sport Tischtennis: Düsseldorf holt Amerikaner Jha als Boll-Nachfolger Stand: 28.11.2024 16:24 Uhr

Rekordmeister Borussia Düsseldorf stellt sich für die Zeit nach dem Abschied der deutschen Tischtennisikone Timo Boll auf und hat Kanak Jha verpflichtet.

Die Nummer eins der USA kommt vom Bundesligakonkurrenten TTC Schwalbe Bergneustadt an den Rhein. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Jha unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027.

Jha schon mit viel internationaler Erfahrung

Trotz seiner erst 24 Jahre hat der fünfmalige US-Meister bereits jede Menge Erfahrung im Welt-Tischtennis vorzuweisen. 2016 in Rio, 2021 in Tokio und 2024 in Paris nahm er an Olympischen Spielen teil.

"Kanak ist ein Spieler mit einer großartigen Perspektive", sagt Düsseldorfs Manager Andreas Preuß: "International wird es für ihn noch weiter nach vorne gehen, er hat in diesem Jahr schon gezeigt, dass er die Top-Leute schlagen kann. Er ist ein hervorragender Bundesligaspieler und wird eine große Stütze des Teams werden."

Rückkehr nach Sperre erst im Frühjahr 2024

Allerdings war Jha auch bereits 15 Monate gesperrt gewesen, er hatte 2022 mehrere Dopingtests verpasst. Erst im Frühjahr 2024 kehrte er auf die Tischtennis-Bühne zurück. Mit Ex-Europameister Dang Qiu und dem Schweden Anton Källberg soll Jha den Kern der Borussia bilden.

Rekordeuropameister Boll beendet nach der Saison komplett seine Karriere. International hat der ehemalige Weltranglistenerste bereits nach den Spielen in Paris aufgehört. In dieser Saison ist Jha bereits deutlich erfolgreicher als Boll. Mit einer 10:2-Bilanz steht er derzeit auf Platz zwei im Ranking hinter dem deutschen Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (11:0). Boll hat von neun Spielen in der Liga vier gewonnen.