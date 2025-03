HBL TBV Lemgo-Lippe mit drittem Sieg in Folge Stand: 07.03.2025 20:39 Uhr

Der TBV-Lemgo-Lippe hat in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie eingefahren. Gegen den HC Erlangen gelang am Donnerstagabend nach einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei ein souveräner 30:24 (15:14)-Erfolg. Auch der VfL Gummersbach gewann deutlich. Am Freitag gelang ein 37:27 (21:13) gegen die SG BBM Bietigheim.

Die Ostwestfalen waren gegen den Tabellen-17. der Favorit, nicht nur aufgrund des deutlichen 28:19-Erfolgs aus dem Hinspiel. "Die letzten drei Spiele haben gezeigt, wozu wir zu leisten imstande sind. Trotz personellen Problemen haben wir uns erfolgreich durchgekämpft und konnten 5:1-Punkte einfahren. Da bin ich sehr stolz drauf. Als Mannschaft wollen wir diese Form gegen den HCE noch einmal bestätigen", hatte der Lemgoer Trainer vor der Partie gesagt.

Doch der TBV war gewarnt, denn erst vergangenen Sonntag hatte der HCE mit einem 33:33-Unentschieden gegen das Topteam von Hannover-Burgdorf überrascht und für neues Selbstbewusstsein beim Kellerkind gesorgt. Und tatsächlich: Bis zum Pausenpfiff begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Beide agierten kampfstark, und es ging und her, ohne dass sich ein Team entscheidend absetzen konnte.

TBV-Torwart Kastelic wächst über sich hinaus

Hendrik Wagner und Nicolai Theilinger verteidigen gegen Marek Nissen

Schon vor dem Wechsel hatten sich die Lemgoer beim Torewerfen schwer getan, scheiterten entweder an Erlangens Tormann Dario Quenstedt oder an Ungenauigkeiten im Abschluss und hatten auch in einigen Situationen Wurfpech. Auch nach dem Pausentee ließen die Lipper zunächst in manchen Situationen die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen, doch nun wuchs TBV-Keeper Urh Kastelic mehr und mehr über sich hinaus und brachte die Erlanger mit mehreren Paraden zur Verzweiflung.

Drei-Tore-Vorsprung nach 48 Minuten

Die Lipper bestimmten mehr und mehr die Partie und warfen sich in der 48. Minute erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung heraus, als Lukas Hutecek zum 23:20 traf. Es war die entscheidende Phase der Partie, denn dem HCE gelang es nun nicht mehr zu antworten. Stattdessen baute Bobby Schagen mit zwei Treffern hintereinander den Vorsprung auf 25:20 aus.

Nun zogen die Hausherren davon, führten in der 58. Minute mit 30:22, ehe Maciej Gebala und Marek Nissen noch zum Endstand verkürzen konnten. Nissen erzielte mit sechs Treffern die meisten Tore seines Teams. Lemgos Tim Suton war mit acht Treffern bester Werfer der Partie.

Als nächstes in Leipzig

Für die Lemgoer geht es erst in 17 Tagen wieder um Punkte. Am Sonntag, 23.03., steht das Auswärtsspiel beim Tabellenzwölften SC DHfK Leipzig an.

Gummersbach siegt gegen Bietigheim

Der VfL Gummersbach gewann am Freitag sein Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim souverän mit 27:27. Bereits zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 21:13 entschieden. Weiter geht es am 22.03. mit einem Auswärtsspiel gegen Lemgos Gegner vom Vortag. Es geht zum HC Erlangen.