Handball-Bundesliga TBV Lemgo Lippe verlängert mit Identifikationsfigur Tim Suton Stand: 14.03.2025 16:02 Uhr

Der Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat Leistungsträger Tim Suton langfristig an den Verein gebunden.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat der 28-Jährige seinen bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30.06.2030 verlängert. Suton spielt aktuell bereits seine zehnte Saison für die Lemgoer und ist Kapitän der Mannschaft.

"Tim ist in Angriff und Abwehr einer unserer wichtigsten und konstantesten Eckpfeiler. So einen Spieler nun bis 2030 in unseren Reihen zu wissen, ist ein unglaublich tolles Zeichen", sagt TBV-Trainer Florian Kehrmann. "Verein, Trainer, Halle, Fans, Umfeld, Menschen und Stadt bilden für mich in Lemgo ein perfektes Gesamtpaket, dass ich in den vielen Jahren hier sehr schätzen gelernt habe", erklärte Suton. "Nun einen Vertrag bis 2030 unterschrieben zu haben, ist für mich ein schöner beidseitiger Vertrauensbeweis."

Suton war 2014 von den Rhein-Neckar Löwen nach Lemgo gewechselt und nach einem Jahr beim TuS N-Lübbecke erneut nach Lippe gewechselt. Bislang absolvierte Suton 248 Ligaspiele für den TBV, in denen er 844 Tore erzielte. In der aktuellen Spielzeit kommt er in 19 Spielen auf 91 Tore und 56 Assists.

