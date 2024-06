WDR-Sport Springreiter Kukuk verpasst knapp den Sieg in Rotterdam Stand: 23.06.2024 17:41 Uhr

Zwei Tage nach der Enttäuschung mit der Nationalmannschaft hat Christian Kukuk nur knapp den Sieg im Großen Preis von Rotterdam verpasst.

Der Springreiter aus Riesenbeck zeigte am Sonntag mit der Stute Just Be Gentle zwei fehlerfreie Runden, ritt jedoch für den Sieg zu langsam. Kukuk kam auf Platz zwei hinter dem Niederländer Marc Houtzager mit Dante und vor Harrie Smolders (Niederlande) mit Uricas.

Kukuk war am Freitag beim Nationenpreis im Sattel von Checker mit der deutschen Equipe nach der ersten Runde ausgeschieden. Das Team kam dadurch nur auf Rang neun. Besonders enttäuschend war das Turnier in Rotterdam für Marcus Ehning. Der Routinier aus Borken hatte beim Ritt im Sattel von Coolio für die Nationalmannschaft acht Strafpunkte kassiert und gab am Sonntag im Großen Preis auf.