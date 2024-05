WDR-Sport Sportfreunde Lotte und Türkspor Dortmund feiern Regionalliga-Aufstieg Stand: 20.05.2024 17:54 Uhr

Die Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West stehen fest. Einen Tag nach Türkspor Dortmund lösten die Sportfreunde Lotte ihr Aufstiegs-Ticket.

Lotte gewann am Montag mit 2:1 beim SV Schermbeck und sicherte sich so einen Spieltag vor dem Saisonende den Aufstieg. Jeff Mensah und Burinyuy Nyuydine sicherten Lotte den Sieg und damit nach zwei Jahren in der Oberliga die Rückkehr in die Regionalliga West.

Von 2016 bis 2019 hatte Lotte noch in der 3. Liga gespielt, drei Regionalliga-Spielzeiten später rutschte der Verein in die Oberliga Westfalen ab.

Mit Lotte steigt auch Türkspor Dortmund in die Regionalliga West auf. Die Dortmunder hatten bereits am Sonntag mit einem 4:2-Sieg gegen die SG Wattenscheid 09 den Aufstieg perfekt gemacht. Der im Jahr 2000 gegründete Verein war erst 2020 aus der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen und seit 2022 über die Westfalenliga bis in die Regionalliga durchmarschiert.