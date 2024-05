WDR-Sport Sport im Trend: Über 150.000 Menschen in NRW mit Sportabzeichen Stand: 02.05.2024 13:24 Uhr

Das Sportabzeichen ist bundesweit im Trend. Und auch in NRW ist die Zahl der Absolventinnen und Absolventen im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.

Das geht aus einer Mitteilung des Landessportbundes NRW vom Donnerstag (02.05.2024) hervor. Demnach wurde insgesamt rund 151.500 Menschen in NRW das Deutsche Sportabzeichen im Jahr 2023 verliehen. In der Meldung des LSB hieß es weiter: "Im Vergleich zum Vorjahr (etwa 134.100) gab es somit laut der aktuellen Auswertung (April 2024) ein Plus von über 17.400 Ehrungen in Gold, Silber oder Bronze." Dies entspricht einer Steigerung von 13 Prozent.

Vor allem Kinder und Jugendliche machen Sportabzeichen

Stefan Klett, Präsident des LSB NRW, wurde zitiert: "Das Sportabzeichen hat aufgrund seiner generationsübergreifenden Möglichkeiten weiterhin einen hohen Stellenwert." Klett fuhr fort: "Es dreht sich längst um mehr als Plaketten oder Urkunden für sportliche Leistungen. Neben dem Erhalt der persönlichen Fitness oder dem individuellen Vergleich mit gesundem Ehrgeiz muss man immer wieder vor allem die wichtige kommunikative sowie soziale Komponente betonen."

Den Löwenanteil der Absolventinnen und Absolventen stellen Kinder und Jugendliche. 114.400 Sportabzeichen gingen auf ihr Konto, die Zahl der Erwachsenen betrug 37.100. Insgesamt stellt NRW über 27 Prozent der bundesweiten Absolventinnen und Absolventen des Deutschen Sportabzeichens (560.000).

Wie das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen ist

Alle Informationen zum Deutschen Sportabzeichen finden Sie auf der Webseite des LSB NRW. Ansprechpartner zur Anmeldung sind die Stadt- und Kreissportbünde. Auch Menschen, die nicht in einem Sportverein angemeldet sind, können das Sportabzeichen erwerben. Kinder können im Kalenderjahr, in dem das 6. Lebensjahr erreicht wird, teilnehmen.