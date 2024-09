WDR-Sport Schmidberger hat Bronze sicher Stand: 03.09.2024 12:40 Uhr

Para-Tischtennisspieler Thomas Schmidberger hat sein Viertelfinale gegen Florian Merrien gewonnen. Schmidberger setzte sich souverän gegen den Lokalmatador in drei Sätzen (11:7, 11:4, 11:4) durch und hat bereits die Bronze-Medaille sicher, da Platz drei nicht ausgespielt wird.

"Ich bin das Spiel so angegangen, dass ich es von Anfang an diktieren will", sagte Schmidberger, der in Rio und Tokio jeweils Einzel-Silber gewann.

Im ersten Satz setze sich der Weltranglistenzweite Schmidberger beim Stand von 8:5 erstmals vom Franzosen ab und erspielte sich in der Folge vier Satzbälle, von denen er den zweiten zum 11:7 nutzte.

Der Lokalmatador wurde lautstark mit "Florien, Florien"-Rufen unterstützt - Schmidberger ließ sich davon nicht beeindrucken und ging auch im zweiten Spielabschnitt früh in Führung (4:1), sicherte sich diesen Satz wenig später mit 11:4.

In eindrucksvoller Art und Weise erspielte sich Schmidberger im dritten Satz nach drei Minuten bereits sechs Matchbälle (10:4). Mit 11:4 sicherte er sich den dritten Satz und zog nach insgesamt 14 Minuten Spielzeit souverän ins Halbfinale ein. Dort trifft er am Donnerstag (05.09.2024) auf den Thailänder Yuttajak Glinbancheun.