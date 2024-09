WDR-Sport SC Verl unterliegt auch Dynamo Dresden Stand: 25.09.2024 20:54 Uhr

Der SC Verl hat gegen den neuen Spitzenreiter Dynamo Dresden eine Niederlage einstecken müssen - für die Ostwestfalen war es bereits die dritte in Folge.

Nach dem 0:3 gegen Aufsteiger Energie Cottbus und dem 1:2 bei Viktoria Köln unterlag Verl am Mittwochabend 0:2 (0:2) und rutschte auf den 18. Tabellenplatz ab.

Verl mit gutem Start - Dresden trifft

Verl startete mit Schwung in die Partie. Nach einer Balleroberung auf der rechten Seite spielte Yari Otto einen Steilpass auf Jonas Arweiler (4.), dessen etwas überhasteter Flachschuss von der Strafraumgrenze von Dresdens Keeper Tim Schreiber pariert wurde. Fünf Minuten später tauchte Arweiler (9.) nach einem Dynamo-Ballverlust erneut vor dem gegnerischen Tor auf, doch sein Abschluss war wieder zu unpräzise.

Auf der Gegenseite ging Dresden glücklich mit seiner ersten Möglichkeit in Führung. Nach einem Einwurf leitete der Ex-Verler Oliver Batista-Meier den Ball weiter zu Robin Meißner (13.), der die Kugel über Verls Keeper Philipp Schulze hinweg ins Tor lupfte.

Verl vergibt beste Chancen, Dynamo erneut eiskalt

Insgesamt war Dresden eher passiv, Verl arbeitete am Ausgleich - vergab aber beste Chancen. Arweiler (25.) scheiterte mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an Schreiber, ein Schuss von Timur Gayret (27.) strich knapp über die Latte. Bei einem Kopfball von Dresdens Christoph Daferner (32.) verhinderte Verls Schulze mit einem Blitzreflex das 0:2.

Kurz vor der Pause ließ Gayret (44.) zwei Gegenspieler stehen und zog ab, Schreiber war wieder zur Stelle. Dann schlug Dresden erneut eiskalt zu. Verls Keeper Schulze schoss nahe der Mittellinie Dresdens Meißner an, der den Ball erlief und in die Mitte zu Daferner brachte. Schulze konnte nur noch hinterher rennen und zusehen, wie Daferner (45.+2) locker zum 2:0 einschob.

Daferner entscheidet Partie

Nach der Halbzeitpause strich ein Distanzschuss von Dresdens Philipp Heise (56.) knapp am Pfosten vorbei, einen abgefälschten Schuss von Meisner (60.) parierte Schulze in höchster Not. Bei einer Ecke sprang der Ball Verls Berkan Taz an die Hand, es gab Elfmeter für Dresden. Daferner (62.) verwandelte diesen mühelos.

Im Rahmen des 8. Spieltags kommt es am Sonntag (19.30 Uhr) zum Derby zwischen Arminia Bielefeld und Verl, Dresden empfängt zuvor (16.30 Uhr) Alemannia Aachen.