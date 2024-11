WDR-Sport SC Paderborn II: Trainer Brinkmann wechselt nach Rostock Stand: 02.11.2024 19:18 Uhr

Daniel Brinkmann verlässt den Regionalligisten SC Paderborn II und wird Trainer des Drittligisten Hansa Rostock.

Brinkmann nimmt seinen Co-Trainer Dirk Flock mit nach Rostock. Dies teilten die beiden Klubs am Samstag mit. Der 38-Jährige folgt bei Hansa auf Bernd Hollerbach, den der Verein vergangene Woche infolge des schlechten Saisonstarts freigestellt hatte.

Wie der SC Paderborn mitteilte, werden Ihsan Kalkan und Janik Brosch das Regionalliga-Team interimsweise betreuen. Parallel dazu trainieren sie auch weiter die U19.

Tumani: "Wollten ihm die Möglichkeit nicht verbauen"

"Daniel ist mit dem Angebot des FC Hansa Rostock auf uns zugekommen. Wir wollten ihm die Möglichkeit nicht verbauen, einen Drittligisten in verantwortlicher Position übernehmen zu können", sagte Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter der Paderborner Nachwuchs-Akademie. "Aktuell arbeiten wir intensiv an einer Nachfolge-Lösung".

Brinkmann kann in seiner noch jungen Trainerlaufbahn auf insgesamt 159 Regionalliga-Begegnungen verweisen. Vor seiner Arbeit in Paderborn hatte Brinkmann den SC Wiedenbrück trainiert. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte der gebürtige Detmolder für den FC Augsburg 15 Bundesliga-Partien, in der 2. Bundesliga stand er in 142 Spielen für den SCP, Alemannia Aachen, den FCA und Energie Cottbus auf dem Feld.