WDR-Sport Sarah und Genessee Puntigam verlassen 1. FC Köln Stand: 13.07.2023 19:59 Uhr

Das Frauen-Team des 1. FC Köln geht ohne Sarah und Genessee Puntigam in die neue Bundesligasaison 2023/24.

Nach Klubangaben von Donnerstag (13.07.2023) verlassen die beiden Spielerinnen, die seit Juni vergangenen Jahres verheiratet sind, den Verein auf eigenen Wunsch.

Die beiden Spielerinnen "sind mit dem Wunsch an uns herangetreten, ihren Lebensmittelpunkt in die USA, die Heimat von Gen, zu verlagern. Diesem Wunsch haben wir entsprochen", wird Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, auf der vereinseigenen Webseite zitiert. Vor einem Jahr waren die beiden Spielerinnen ablösefrei zum FC gewechselt.

Jeweils 21 Liga-Spiele für den FC

Für die österreichische Rekordnationalspielerin Sarah Puntigam (30) werde für einen aufnehmenden Verein eine festgeschriebene Ablösesumme fällig, heißt es in der Mitteilung. Sie bestritt in der vergangenen Saison 21 Spiele in der Bundesliga (zwei Tore) und drei im DFB-Pokal. Genessee Puntigam (30) absolvierte ebenfalls 21 Bundesligaspiele (ein Tor) und zwei im DFB-Pokal.

Sechs neue Spielerinnen beim FC

Während das Duo den Verein verlässt, sind bislang sechs neue Spielerinnen für die neue Saison bekannt. Anna Gerhardt, Martyna Wiankowska (beide Turbine Potsdam) und Dóra Zeller (BK Häcken FF/Schweden) wurden verpflichtet. Laura Vogt, Marleen Schimmer und Carlotta Imping rückten von der U20 zu den weiblichen FC-Profis hoch.