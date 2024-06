EURO 2024 Salih Özcan - mit der Türkei "Heimspielatmosphäre" genießen Stand: 09.06.2024 14:42 Uhr

Bei Borussia Dortmund pendelt Salih Özcan zwischen Startelf und Ersatzbank. Die Zukunft des gebürtigen Kölners beim BVB ist offen - die EM mit der Türkei und "Heimspielatmosphäre" will er dennoch genießen.

Deutschland ist der offizielle Gastgeber der Fußball-EM. Ein Heimspiel-Gefühl werden aber nicht nur die deutschen Nationalspieler genießen. "Die Türkei wird bei der EM eine Heimspielatmosphäre haben", sagt Mittelfeldspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund. "Man hat in Berlin beim Spiel gegen Deutschland im November schon gesehen, was da los sein kann. Das war ein kleiner Vorgeschmack".

Getragen von Zehntausenden enthusiastischen Fans besiegte die Türkei die DFB-Elf damals mit 3:2. Auch bei der EM will die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella überraschen und die Fans in der Türkei und die zahlreichen türkischstämmigen Menschen in der Bundesrepublik gleichermaßen begeistern.

"Etwas Besonderes für die türkischen Fans, die hier leben"

"Für die türkischen Fans, die hier leben, ist das etwas ganz Besonderes, die Nationalmannschaft hier vor Ort und so nah bei sich zu haben", sagt Özcan, dessen Team sein Quartier im niedersächsischen Barsinghausen hat. "Die Türkei ist generell ein sehr euphorisches Land, vor allem was die Nationalmannschaft betrifft. Das werden wir Spieler spüren. Das wird uns pushen."

Rund 2,9 Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben in Deutschland. Özcan ist einer von ihnen. Der Sohn türkischer Eltern ist in Köln geboren und aufgewachsen. Mit der deutschen U21 wurde er 2021 Europameister, seit 2022 spielt er für die A-Nationalmannschaft der Türkei.

Der 26-Jährige ist bei Weitem nicht der einzige türkische Nationalspieler mit einem speziellen Bezug zu Deutschland. Defensivspieler Kaan Ayhan kommt aus Gelsenkirchen, Kenan Yildiz ist in Regensburg geboren und Inter-Mailand-Star Hakan Çalhanoğlu stammt aus Mannheim.

"EM ist ein Stück weit wie nach Hause kommen"

"Wir haben sehr viele deutschsprachige Spieler in der türkischen Nationalmannschaft und ich glaube, wirklich alle freuen sich. Für sie ist die EM ja auch ein Stück weit wie nach Hause kommen. Viele Familien der Spieler leben ja auch noch in Deutschland", sagt Özcan. Er selbst habe zahlreiche Ticketwünsche von Familienmitgliedern und Freunden erhalten und für die Gruppenspiele gegen Georgien, Portugal (beide in Dortmund) und Tschechien (in Hamburg) insgesamt 150 Eintrittskarten angefragt.

Auch die Spielorte bereiten sich auf zahlreiche türkische Anhänger vor. Im Dortmunder Westfalenpark treten rund um das erste türkische Spiel gegen Georgien (18. Juni, 18 Uhr) der türkische Musiker Kadr und die Band Engin auf.

Auf dem Platz soll die zu erwartende Euphorie die Spieler nicht hemmen. "Ich persönlich genieße die Euphorie", sagt Özcan. "Natürlich herrscht dann auch Druck. Das Land ist groß und mit der Nationalmannschaft sind viele Hoffnungen verbunden. Wenn es dann nicht gut läuft, kriegst du dementsprechend auch mal Feuer unterm Hintern, auf gut Deutsch gesagt. Bei uns überwiegt aber ganz klar die Vorfreude auf die Fans und das Gefühl, auch eine Heim-EM zu haben."

Bleibt Özcan beim BVB?

Nach der EM will Özcan über seine Zukunft entscheiden. In der Nationalmannschaft hat Özcan gute Chancen, bei der EM im Mittelfeld neben Superstar Çalhanoğlu zu spielen. Bei Borussia Dortmund pendelt der Mittelfeldspieler zwischen Startelf und Ersatzbank. Insgesamt kam Özcan in der vergangenen Dortmunder Saison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, in der Bundesliga stand er in der Rückrunde aber nur zwei Mal in der Startelf. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026, ein Wechsel scheint aber nicht ausgeschlossen.

Medienberichten zufolge würde Özcan gerne beim BVB bleiben, der Klub würde ihm bei einem möglichen Wechsel aber keine Steine in den Weg legen. Vor allem Besiktas Istanbul soll Interesse am 26-Jährigen haben.