Elfmeter in der Nachspielzeit RW Essen dreht Partie spektakulär gegen Viktoria Köln Stand: 05.10.2024 16:00 Uhr

Feierstimmung an der Hafenstraße: Dank eines starken Schlussspurts hat RW Essen sein Heimspiel in der 3. Liga mit 2:1 (0:0) gegen Viktoria Köln gewonnen.

Ein Kraftakt auf der Zielgeraden hat RW Essen den dritten Sieg in dieser bislang eher mäßig verlaufenen Saison beschert. Entscheidend war ein verwandelter Foulelfmeter von Ahmet Arslan in der ersten Minute der Nachspielzeit. Der Mittelfeldspieler hatte Rot-Weiß schon spät zum Ausgleich getroffen. Simon Handle hatte Viktoria Köln in Führung geschossen (73.).

Kölns Henning trifft nur Unterkante der Latte

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die bei besten äußeren Bedingungen an der Hafenstraße mit viel Druck und Tempo loslegten. Auch die ersten guten Chancen verzeichneten die Rot-Weißen - so durch Aslan, der mit einem gefährlichen Schuss an Viktorias Keeper Eduardo dos Santos scheiterte.

Doch nach und nach befreiten sich die Kölner vom Essener Druck und kamen ebenfalls zu Möglichkeiten. So hatte Bryan Henning nach einem Essener Abwehrpatzer Pech mit seinem Schuss, der von der Unterkante der Latte nur auf die Torlinie sprang - kein Tor (28.).

Rot-Weiss Essen vorsichtig

Auch nach der Pause war Essen der bislang mäßige Saisonverlauf anzumerken. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski spielte abwartend und verhalten und darauf bedacht, bloß nicht in Rückstand zu geraten.

Die Gäste aus Köln-Höhenberg versuchten die Essener Passivität zu nutzen - ohne Erfolg. Nach einer Stunde hätte dann aber doch das 1:0 für die Essener fallen müssen. Der eingewechselte Leonardo Vonic tankte sich gut durch und kam frei zum Schuss, doch der Stürmer zielte am Tor vorbei.

Entscheidung durch Arslans Doppelpack

Wie Effizienz geht, zeigten dann die Höhenberger nur wenig später. Simon Handle nutzte eine unübersichtliche Situation, marschierte mit dem Ball am Fuß über das halbe Feld und schloss - leicht abgefälscht von RWE-Verteidiger Michael Schultz - zur 1:0-Führung für Viktoria ab (73.), sein erster Saisontreffer. Ein unglückliches Tor aus Essener Sicht, denn zuvor war Lucas Brumme in der Kölner Hälfte gefoult worden.

Doch die Essener schlugen eindrucksvoll zurück. Arslan setzte sich stark gegen zwei Kölner durch und schoss den Ball zum 1:1 ins lange Eck. Erstmals hatte Essen nach der 60. Spielminute in dieser Saison getroffen.

Und es kam noch besser für den Traditionsverein. In der Nachspielzeit zog Viktoria-Verteidiger Lars Dietz Essens Stürmer Manuel Wintzheimer zu Boden. Schiedsrichter Florian Heft entschied auf Strafstoß. Die Chance ließ sich Arslan nicht nehmen und behielt vom Punkt die Nerven. Riesenjubel an der Hafenstraße nach dem zweiten Heimsieg in Folge für Rot-Weiss.