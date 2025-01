WDR-Sport Rückrundenauftakt: Fortuna schaltet in den Kampfmodus Stand: 16.01.2025 20:54 Uhr

Die Hinrunde in der 2. Bundesliga endete enttäuschend für Fortuna Düsseldorf. Für die Rückrunde hat Trainer Daniel Thioune ein klares Ziel formuliuert.

Von Lukas Thiele

Die Stimmung unter dem Weihnachtsbaum war nicht die beste bei Fortuna Düsseldorf. Mit nur einem Sieg aus dem letzten acht Zweitliga-Begegnungen verabschiedete sich der zwischenzeiltiche Tabelleführer in die Winterpause. Zum Jahresabschluss gab es sogar eine knackige 2:5-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg.

"Wir sind aufgrund der Niederlage gegen Magdeburg mit einem sehr schlechten Gefühl aus dem letzten Jahr gegangen", sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune rückblickend. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, soll der Rückschlag in positive Energie umgewandelt werden: "Das war der Startschuss, dass wir das erste Spiel des neuen Jahres maximal positiv gestalten wollen", so Thioune weiter.

Zwei Teams mit Ambitionen

Gegner im besagten ersten Spiel des neuen Jahres ist am Freitagabend (18.30 Uhr) der SV Darmstadt 98, als Tabellenzehnter mit 24 Punkten aktuell zwei Plätze und zwei Punkte hinter der Fortuna. Klingt jetzt erst einmal nach Mittelfeld-Duell. In Wahrheit ist es aber das Duell zweier Teams mit Ambitionen.

Denn die Fortuna steht als Tabellenachter tatsächlich nur zwei Punkte hinter dem Relegationsrang und drei Punkte hinter dem ersten Aufstiegsplatz. Und der SV Darmstadt hat sich nach einem schwachen Saisonstart unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt gefangen und zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt - wenn auch der Hinrunden-Abschluss gegen Schlusslicht Jahn Regensburg mit 1:2 verloren ging.

Macht Darmstadt so weiter wie zuletzt, könnten die Lilien auch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Kampfansagen aus Hessen sucht man jedoch vergeblich. 25 Punkte plus x ist das Ziel, das Kohfeldt für die Rückrunde ausgegeben hat.

Fortuna peilt mindestens Rang drei an

Anders sieht das in Düsseldorf aus: "Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen zu den besten Mannschaften der Liga gehören und alles dafür tun. Und am Ende des Tages wollen wir mindestens genauso gut abschneiden, wie wir es letzte Saison getan haben."

Da landete die Fortuna auf Rang drei, scheiterte dann aber in der Relegation spektakulär am VfL Bochum. Heißt aber übersetzt: Rang drei ist das Minimalziel von Thioune und den Düsseldorfern.

"Wir haben gute Möglichkeiten, in den nächsten 17 Spielen deutlich mehr Punkte zu holen, als wir es in der Hinrunde getan haben", sagte Thioune und verwies auf ein gutes Trainingslager im spanischen Marbella und zwei absolvierte Testspiele mit einer Niederlage, aber guter Verteidigung, und einem Sieg als Erfolgserlebnis.

Thioune: Mannschaft muss Qualität auch abrufen

Will die Fortuna ihr Ziel erreichen, muss aber einiges zusammenpassen, weiß auch Thioune: "Diese Mannschaft ist cool. Sie hat viel Qualität, aber sie muss diese Qualität abrufen. Dann ist sie in der Lage, jeden zu schlagen. Wenn sie das nicht schafft, ist sie in der Lage, gegen jeden auch zu verlieren."

Vor allem die Heimbilanz ist aus Düsseldorfer Sicht ausbaufähig. In der Heimtabelle ist F95 mit mur zwei Siegen (drei Remis, vier Niederlagen) Tabellen-13. In der Auswärtstabelle ist Düsseldorf dagegen Zweiter. "Es ist der Wunsch, dass wir unsere Heimbilanz aufpolieren können. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind und die Energie fließen kann", betonte Thioune.

Die erste Chance dazu hat Fortuna am Freitag gegen Darmstadt. Verzichten muss Thioune wegen Muskelverletzungen auf Marcel Sobottka und Emmanuel Iyoha. Tim Rossmann fehlt gelb-rot-gesperrt.

