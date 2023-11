WDR-Sport Rot-Weiss Essen löst Vertrag mit Felix Bastians auf Stand: 09.11.2023 15:36 Uhr

Rot-Weiss Essen hat den Vertrag mit dem zuletzt freigestellten Ex-Kapitäns Felix Bastians einvernehmlich aufgelöst.

Beide Seiten hätten sich auf eine Auflösung des noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt, teilte der Drittligist am Donnerstag mit. Der 35-Jährige war vor einigen Wochen vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt und als Kapitän abgesetzt worden.

"Mit dieser Entscheidung haben alle Beteiligten nun die Möglichkeit, nach vorne zu schauen", sagte der Essener Vorstansvorsitzende Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE. "Felix hat in seinen zwei Jahren bei uns einiges erreicht. Er hatte einen bedeutenden Anteil sowohl am Aufstieg 2022 als auch am Klassenerhalt in der vergangenen Saison. Dafür gebührt ihm unser Dank."

"Auch wenn das Ende sicherlich nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte, blicke ich insgesamt positiv auf meine Zeit bei RWE zurück", wird Bastians in der Vereinsmitteilung zitiert. "Den Aufstieg zu feiern und diesen Verein als Kapitän aufs Feld zu führen, war noch einmal etwas ganz Besonderes."

Bastians spielte seit September 2021 für RWE und absolvierte in der Zeit 69 Pflichtspiele für den Club. Der Routinier war in seiner Karriere bei insgesamt 14 Proficlubs aktiv.