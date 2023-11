90. +5 Fazit:

Dann ist das Spiel aus, Essen schlägt Mannheim mit 2:0. Die Gastgeber waren das überlegene Team, hatten jedoch lange Probleme, sich Chancen herauszuspielen, zudem vergab Obuz einen Elfmeter. Letztlich fielen dann aber doch zwei Treffer, weil die Gäste zu viele Lücken offenbarten. Ansonsten machte es der Waldhof eigentlich gut, nutzte nur die sich durchaus bietenden Räume nicht. Nächste Woche müssen die Buwe gegen Verl versuchen, den Bock umzustoßen. Essen wiederum rückt durch den fünften Sieg in Folge auf den Aufstiegsrelegationsplatz vor und trifft mit viel Selbstvertrauen auf Ingolstadt. Das war es dann schon von dieser Partie, einen schönen Sonntag noch.

90. +5 Spielende

90. +3 Aus zentraler Position sucht Abifade nochmal den Abschluss, auch dieser wird jedoch von einem dichten Verteidigernetz geblockt. Der Waldhof kommt einfach nicht bis zu Golz durch.

90. +1 Mit einer Flanke von links findet Obuz in der Mitte Müsel, der die Kugel mit dem Rücken zum Tor mit der Brust hochstoppt und dann zum Fallrückzieher ansetzt. Der artistische Versuche aus sieben Metern geht einen Meter drüber, dennoch, das sah gut aus.

90. Vier Minuten gibt es noch obendrauf. Eigentlich sollte hier nichts mehr passieren.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88. Den anschließenden Freistoß aus halblinker Position 25 Meter vor dem Tor jagt Müsel in die Mauer. In der Folge holt, wieder Müsel, in der Nähe der rechten Eckfahne einen weiteren Freistoß heraus.

87. Kelvin Arase SV Waldhof Gelbe Karte für Kelvin Arase (Waldhof Mannheim)

Berlinski gewinnt einen Ball gegen Rieckmann und zieht damit Richtung Strafraum. Arase eilt hinterher und bringt ihn zu Boden, dafür wird er verwarnt.

86. Langsam aber sicher benötigt Mannheim einen Treffer, wenn es hier nochmal spannend werden soll. Aktuell sieht es jedoch nicht wirklich danach aus.

84. Bahn darf den Freistoß aus 18 Metern zentraler Position treten, jagt diesen jedoch in die Mauer. Das ist bezeichnend für das Spiel der Gäste, die oft in den Ansätzen gut kombinieren, dann am und im Sechzehner jedoch die falsche Entscheidung treffen.

83. José-Enrique Ríos-Alonso RW Essen Gelbe Karte für José-Enrique Ríos-Alonso (Rot-Weiss Essen)

Abifade zieht mit Tempo zentral zum Sechzehner, wird jedoch kurz vor Erreichen des Strafraums von Ríos-Alonso zu Fall gebracht. Dafür sieht der Verteidiger die Gelbe Karte.

82. Die Wechselspiele gehen weiter. Kaiser und Wiegel kommen für Harenbrock und Voufack.

79. Mannheim macht zu wenig aus seinen Kontergelegenheiten. Sowohl Herrmann als auch Jans kommen mit ihren Schüssen aus durchaus aussichtsreichen Positionen nicht durch.

77. Dabrowski wechselt doppelt. Voelcke und Plechaty ersetzen Brumme und Young.

77. Das muss der Anschlusstreffer sein! Über rechts geht Jans bis zur Grundlinie und legt dann klasse zurück. Aus sieben Metern zentraler Position kommt so Herrmann zum freien Abschluss, jagt das Leder in Rücklage jedoch weit drüber. Der muss zumindest auf das Tor kommen.

76. Eine Flanke von links rutscht nach rechts zu Arase durch, dessen Abschluss wird jedoch noch geblockt. Trotz allem offenbart die Essener Defensive immer wieder Lücken.

74. Marvin Obuz RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 2:0 durch Marvin Obuz

Obuz macht seinen Elfmeter-Fauxpas wieder gut und hier fast schon den Deckel drauf. Am rechten Sechzehnereck spielt er einen Doppelpass mit Harenbrock und schießt dann aus elf Metern halbrechter Position flach ins rechte Eck. Hawryluk sieht nicht optimal aus, kann aus dieser Entfernung und bei dieser Wucht aber eigentlich auch nicht viel machen.

72. Rehm zieht seine letzten Wechsel. Okpala und Carls sollen die Wende bringen, Hawkins und Sohm haben Feierabend.

72. Herrmann wird links in den Sechzehner geschickt und gibt an den zweiten Pfosten. Dort steht Hawkins eigentlich frei, rutscht jedoch aus und kann so nicht an die Kugel kommen. Das wäre eine große Chance geworden.

70. Wie reagieren die Gäste nun auf diesen Rückstand? Essen hat jetzt deutlich Oberwasser, die Mannheimer müssen aufpassen, dass sie jetzt dranbleiben, um später eventuell noch den Ausgleich erzielen zu können.

68. Cedric Harenbrock RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:0 durch Cedric Harenbrock

Da ist die Führung für die Gastgeber und es ist ein schöner Treffer. Von links flankt Ríos-Alonso an den zweiten Pfosten, dort steht Harenbrock vollkommen frei. Dieser nimmt die Kugel aus sieben Metern halblinker Position mit der linken Innenseite direkt und versenkt unhaltbar für Hawryluk ins rechte Eck. Was für eine Direktabnahme.

67. Von der linken Seite flankt Hawkins in die Mitte, dort begeht Sohm ein Offensivfoul gegen Brumme. Das war unnötig, denn hinter ihm stand noch Arase völlig frei und hätte das Spielgerät wohl bekommen.

65. Das sollte dem Waldhof nun eigentlich Auftrieb geben, weiter steht die Null hinten. Für Essen ist das Ganze natürlich bitter, hatte man die Führung, an der man nun schon so lange arbeitet, doch kurz vor Augen.

63. Marvin Obuz RW Essen Elfmeter verschossen von Marvin Obuz, Rot-Weiss Essen

Der Gefoulte tritt selbst an, visiert das linke untere Eck an, bringt aber nicht genug Kraft hinter die Kugel. Hawryluk hat die Ecke und kann den Schuss so parieren, im Nachfassen sogar sicher, was für eine Geschichte für den Ersatzkeeper der Mannheimer. Obuz schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, das war die große Chance zur Führung.

63. Vor der Ausführung wechseln die Essener noch. Berlinski kommt für Vonić rein.

62. Elfmeter für Essen! Obuz geht rechts ins Eins-gegen-Eins gegen Abifade, legt sich die Kugel mit einer Finte rechts vorbei. Danach stolpert er über das lange Bein des Verteidigers, der Strafstoß geht vollkommen in Ordnung.

61. Aus der eigenen Hälfte heraus verlagert Šapina das Spielgeschehen clever rechts in den Lauf von Voufack. Der findet mit seinem Steilpass jedoch nur Riedel.

60. Das ist die erste wirklich gute Chance für die Gäste! Auf der linken Seite setzt sich Herrmann gegen Götze und Šapina durch, so kann er links in den Sechzehner vorstoßen. Beim anschließenden Schuss aus neun Metern halblinker Position fehlt ihm jedoch die Kraft, Golz hat mit dem flachen und zentralen Abschluss keine Probleme. Den muss er besser auf das Tor bringen, in der Mitte wäre zudem auch noch Arase mitgelaufen.

58. Julian Rieckmann SV Waldhof Gelbe Karte für Julian Rieckmann (Waldhof Mannheim)

Im Mittelfeld springt Arase ein Ball an die Hand, so wird die Situation abgepfiffen. Rieckmann beschwert sich darüber lautstark und wird so verwarnt.

55. Mit einer guten Finte verschafft sich Šapina zentral am Sechzehner Platz und zieht dann aus 18 Metern ab. Die Kugel wird abgefälscht und geht so letztlich klar drüber, die anschließende Ecke bleibt, keine große Überraschung, ungefährlich.

54. Die Standards sind einfach viel zu ungefährlich bei Essen. Voufack bringt eine Ecke von links herein, die Karbstein ohne Probleme wegköpfen kann.

52. Voufack hat auf der rechten Seite viel Zeit für eine Flanke und bringt diese auf den ersten Pfosten. Dort segelt Müsel drunter durch, dahinter ist dann Hawryluk zur Stelle und packt zu.

50. Über rechts kommt Obuz nach vorne und kann auch eine scharfe Flanke in die Mitte schlagen. Allerdings ist dort kein Abnehmer zur Stelle, weshalb das Spielgerät unberührt durch den Sechzehner rauscht.

50. Die Partie hat sich auch in Abschnitt zwei nicht verändert, Essen lässt hinten ruhig die Kugel laufen, Mannheim wartet erst einmal ab. Wir dürfen gespannt sein, ob die Gastgeber die Mittel finden, um sich gefährlich nach vorne zu kombinieren.

47. Lucas Brumme RW Essen Gelbe Karte für Lucas Brumme (Rot-Weiss Essen)

Brumme bekommt auf der linken Seite ein Offensivfoul gegen sich gepfiffen, schlägt anschließend den Ball weg. Dafür sieht er eine unnötige Gelbe Karte.

46. Essen ist gleich vorne, Harenbrock kommt nach einem Abpraller zentral im Sechzehner zum Abschluss. Der Versuch aus 15 Metern ist jedoch genau auf Hawryluk gezielt, der so sicher zupacken kann.

46. Das Spiel läuft wieder. Die Gäste haben nochmal gewechselt, Herrmann kommt für Taz rein.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +9 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, zwischen Essen und Mannheim steht es 0:0. Die Gastgeber sind etwas besser reingekommen, haben aber nach der langen Verletzungsunterbrechung den Faden verloren. Insgesamt lassen die Rot-Weißen es an Präzision und Klarheit vermissen. Die Gäste haben die frühen, verletzungsbedingten, Wechsel gut verkraftet und fanden immer besser rein in dieses Spiel. So ist das Unentschieden hochverdient, das sollte ihnen Mut geben für den zweiten Durchgang. Nach vorne findet jedoch auch der Waldhof kaum statt. Wir hoffen demnach auf mehr Chancen im zweiten Durchgang und auch auf das eine oder andere Tor. Bis gleich.

45. +9 Ende 1. Halbzeit

45. +8 Mit Tempo geht Abifade links an die Grundlinie und gibt dann flach an den Fünfmeterraum. Dort hat Sohm eigentlich genug Platz für den Abschluss, schießt sich jedoch selbst an den Arm, in der Folge kann Götze klären. Das hätte eine gute Chance werden können.

45. +6 Links am Sechzehner versucht es Obuz mit einem schwierigen Abschluss, das Spielgerät geht weit rechts vorbei. Uns fehlt nach wie vor die Präzision.

45. +5 Bentley Bahn SV Waldhof Gelbe Karte für Bentley Bahn (Waldhof Mannheim)

Im Mittelfeld bringt Bahn Müsel bei einer Kontermöglichkeit zu Fall. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

45. +4 Das ist gut gespielt, Harenbrock steckt aus dem Zentrum nach links in den Lauf von Vonić durch. Der lässt sich links im Sechzehner jedoch zu viel Zeit und so kann Karbstein mit einer Grätsche klären. Da muss der Angreifer schneller zum Abschluss kommen.

45. +2 In der Nähe des linken Sechzehnerecks bekommt Taz die Kugel von Arase und visiert mit seinem Schlenzer das rechte Eck an. Das Spielgerät geht weit am Kasten vorbei.

45. Acht Minuten bekommen wir im ersten Durchgang noch obendrauf. Der Grund dafür ist die lange Unterbrechung beim verletzungsbedingten Wechsel von Bartels.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

45. Über links schickt Arase Hawkins an die Grundlinie. Der legt sich den Ball jedoch zu weit vor und so kann Voufack dazwischengehen.

44. Einen langen Einwurf von links kann Rieckmann Richtung Tor befördern, am ersten Pfosten entsteht Chaos. Sohm liegt auf dem Boden, doch Golz kann die Kugel nicht wirklich erreichen. Letztlich klärt Götze.

43. Auf der linken Seite kann Hawkins nach einem Einwurf Tempo aufnehmen. Seine flache Hereingabe in den Rückraum landet jedoch bei Müsel, der das Spielgerät weghaut.

41. Da haben wir unsere erste Chance! Nachdem sich Brumme links durchsetzt und in die Mitte flankt, kommt der Abpraller zu Šapina. Der zieht aus elf Metern halblinker Position direkt ab, Hawryluk ist jedoch zur Stelle und kann die Kugel aus dem linken Eck fischen.

39. Nach der anfänglichen Dominanz ist nun der Waldhof auch besser im Spiel, schafft es durchaus, die Gastgeber vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Nach vorne sind dann beide Teams eher ungefährlich.

38. Die Ecke segelt von rechts in die Mitte, nach kurzer Verwirrung kann jedoch Hawryluk zupacken. Wir warten weiter auf die erste große Chance der Partie.

37. Zwar kommen vor allem die Essener immer wieder in gute Flankenpositionen, diese kommen dann jedoch viel zu ungenau in die Mitte. Šapina bleibt bei einer Aktion gut dran und holt eine Ecke auf der rechten Seite heraus.

34. Von links bringt Brumme einen Eckball in die Mitte, am zweiten Pfosten kommt auch Götze zum Kopfball. In Rücklage bringt er jedoch keinen Druck dahinter, weshalb Rieckmann klären kann.

33. Hawkins und Sohm spielen von rechts kommend am Sechzehner einen Doppelpass. Erstgenannter kommt dann aus halblinker Position zum Abschluss, jagt das Leder jedoch weit drüber.

32. Die Gastgeber lassen den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen, die Unterbrechung hat natürlich den restlichen Spielern etwas den Rhytmus genommen.

31. Die Unterbrechung hat natürlich viel Zeit von der Uhr genommen, das wird aber sicherlich nachgespielt. Nun kann die Partie weiterlaufen.

30. Das ist bitter für die Gäste, die erneut wechseln müssen, Bartels kann nicht weitermachen. Für ihn rückt nun Hawryluk ins Tor und muss einen Kaltstart hinlegen.

26. Vonić steht inzwischen wieder, Bartels muss jedoch immernoch behandelt werden. Hoffentlich geht es für den Keeper der Mannheimer bald weiter.

24. Bei einem langen Ball ist Vonić im Abseits, allerdings rauscht er noch mit dem herauskommenden Bartels zusammen. Beide müssen behandelt werden.

22. Jetzt kombinieren sie es mal gut, Arase wird rechts von Taz geschickt und leitet dann in die Mitte zu Hawkins weiter. Der läuft sich jedoch gegen zwei Gegenspieler rechts im Sechzehner fest.

20. Die Gäste kommen selbst bei Ballgewinnen nicht über Konter nach vorne, meist macht dann eine technische Unsauberheit den Angriff zunichte. Auch Rot-Weiß leistet sich den einen oder anderen Fehlpass, so fehlen uns dann auch die wirklich großen Torchancen.

17. Die Gastgeber bekommen bereits in dieser frühen Phase eine Ecke nach der anderen. Noch werden diese aber nicht wirklich gefährlich. Dennoch, der Druck auf Bartels wächst.

15. Obuz und Brumme spielen einen guten Doppelpass, so kann Erstgenannter rechts in den Strafraum vorstoßen. Seinen Schussversuch blockt im letzten Moment der heranrauschende Karbstein.

14. Das ist eigentlich eine gute Chance für Essen. Im Zentrum wird Müsel von Götze freigespielt und setzt sich dann gut durch. Am Strafraum legt er nach links rüber zu Young, der noch eine Finte macht, um mit dem rechten Fuß zu schießen. Dadurch vertändelt er aber zu viel Zeit und Jans kann seinen Schussversuch blocken. Da muss eigentlich mehr draus werden.

13. Durch den Wechsel rutscht Jans auf die Position des Rechtsverteidigers, der neue Mann Abifade geht nach links. Unterdessen verpufft eine Essen-Ecke wirkungslos.

12. Mannheim muss früh wechseln, für Albenas kann es nicht weitergehen. Dafür ist nun Abifade in der Partie.

11. Bei einem Konter grätscht Albenas gut Vonić ab. Danach fasst er sich jedoch an den Oberschenkel, muss behandelt werden.

10. Im Mittelfeld hält Müsel Taz taktisch fest, hat dabei Glück, dass er ohne Gelbe Karte davonkommt. Der Freistoß wird dann nicht gefährlich.

9. Nach einem Zuspiel von Arase, der Müsel den Ball abgeluchst hatte, kommt Bahn in zentraler Position zum Schuss. Diesen setzt er aus 18 Metern klar drüber.

8. Die ersten Minuten zeigen wer gerade den Positiv- und wer den Negativlauf hat. Mannheim ist sehr vorsichtig, will erst einmal sicher stehen. Essen dagegen hat oft die Kugel und agiert durchaus riskant nach vorne. Noch fehlen aber die richtigen Chancen.

6. Von links zieht Young gut in die Mitte und setzt sich robust durch. Zum Abschluss kommt er jedoch nicht, weil Karbstein zur Stelle ist.

5. Auf der linken Seite bekommt Young die Kugel von Šapina und verläd Albenas. Anschließend gibt er in die Mitte, die Kugel wird jedoch abgefälscht zur Ecke. Diese bringt dann keine Gefahr.

3. Die Gastgeber kommen ein erstes Mal nach vorne, Brumme bricht links zur Grundlinie durch. Dort wird er jedoch gut von Albenas angegangen, der sogar einen Abstoß herausholt.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Mannheim hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Robert Kampka den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Nach langen Jahren des Wartens trafen die beiden Teams in der letzten Saison mal wieder in einem Pflichtspiel aufeinander, dabei siegte jeweils das Auswärtsteam, Mannheim mit 3:0 und Essen mit 2:1. Zuvor war es die Regionalliga West, die beide Mannschaften in der Saison 2009/2010 zusammenführte (übrigens mit zwei Siegen für Essen). Für den Waldhof gilt es, zu vermeiden, nach dieser Saison wieder in diese Liga zu müssen, dabei helfen nur Siege.

Ganz anders ist die Lage hingegen in Mannheim. Seit sechs Spielen wartet man nun auf einen Sieg, die Buwe sind dadurch auf Abstiegsrang 17 abgerutscht. Noch ist das rettende Ufer dabei zwar in Reichweite, langsam muss man dafür aber auch anfangen, dreifach zu punkten und nicht wie zuletzt gegen Konkurrent Duisburg Zähler liegen lassen. Sorgen muss sich der Waldhof dabei vor allem um die schlechte Defensive, 25 Gegentore sind der geteilte zweitschlechteste Wert der gesamten Liga.

Das Motto der heutigen Partie lautet: Aufbruch- gegen Krisenstimmung. Nach einem offenbar reinigenden Gewitter mit der 0:4-Niederlage gegen Unterhaching sowie der 0:5-Schlappe gegen Verl hat Essen zurück in die Spur gefunden. Danach gab es in der Liga nämlich vier 2:1-Siege am Stück, zuletzt gegen Bielefeld. Dadurch steht Rot-Weiß nun bei 24 Punkten, die in der Tabelle Platz vier bedeuten. Durch einen Sieg heute könnte man sich sogar auf den Relegationsrang vorarbeiten.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Essen nimmt Trainer Christoph Dabrowski im Vergleich zum letzten Spiel keine Veränderung vor, er hat auch keinen Grund dazu. Celebi, Eisfeld und Rüth fehlen dabei verletzungsbedingt, der Vertrag mit dem ehemaligen Kapitän Bastians wurde aufgelöst. Auf der anderen Seite rotiert auch Waldhof-Coach Rüdiger Rehm nicht, er vertraut damit ebenfalls der gleichen Startelf wie zuletzt. Er muss dabei auf die verletzten Sechelmann und Wagner verzichten.