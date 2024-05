Verteidiger von Borussia Dortmund Mats Hummels lässt Zukunft beim BVB offen Stand: 06.05.2024 22:44 Uhr

Nachdem Marco Reus seinen Abschied von Borussia Dortmund bereits verkündet hat, könnte der Fußball-Bundesligist im Sommer mit Mats Hummels eine weitere Vereins-Ikone verlieren. Der Vertrag des Verteidigers läuft aus.

Einen Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Hinspiel 1:0) hat Hummels ein weiteres Mal unterstrichen, dass er mit einer Entscheidung über seine sportliche Zukunft keine Eile hat. "Ich möchte das sehr spät entscheiden. Damit war der Verein einverstanden", sagte der Abwehrchef vor dem Abschlusstraining.

Zwei Titel fehlen noch in der Sammlung von Hummels

Als mehrfacher Deutscher Meister und Pokalsieger mit dem BVB beziehungsweise Bayern München und Weltmeister von 2014 muss der 35-Jährige sportlich nicht mehr viel beweisen, hat aber noch zwei große Ziele, die seinen im Sommer auslaufenden Vertrag derzeit zweitrangig erscheinen lassen: Er möchte mit Dortmund seinen ersten Triumph in der Königsklasse feiern und im Sommer bei der Heim-EM den letzten Titel nachlegen, der noch in seiner Sammlung fehlt.

Wann und wie er über seine sportliche Zukunft entscheidet, wird neben den Signalen seines Körper vor allem von privaten Dingen abhängen: "Dann ist das Private noch ein Thema. Dass ich auf meinen Sohn Rücksicht nehme, der im Sommer zur Schule geht. Es ist mir wichtig, dass sich das vereinbaren lässt", so Hummels am Montag.

Hummels will Mbappe wieder aus dem Spiel nehmen

Einigt er sich mit Dortmund nicht auf eine weitere Zusammenarbeit, würde der BVB nach Marco Reus einen weiteren Profi verlieren, der bei den Fans Kultstatus genießt. Angreifer Reus hatte am vergangenen Freitag verkündet, dass er die Borussia nach insgesamt über 21 Jahren im kommenden Sommer verlässt. Bei Hummels wären es bei einem Abschied im Sommer zwar weniger Jahre , aber mit mehr als 500 Partien mehr Pflichtspiele beim BVB.

Sein Fokus gilt vor dem Packen der Schultüte für seinen Sohn nun aber erstmal sportlichen Dingen. Nach dem 1:0-Hinspielerfolg gegen das Starensemble aus Paris, will Hummels deren Star-Stürmer Kylian Mbappe auch am Dienstag aus dem Spiel nehmen. "Das wird wieder die Hauptaufgabe sein", sagt der Innenverteidiger des BVB.

Mats Hummels über Kylian Mbappe Denn wenn er einmal weg ist, ist er weg.

Genießen und die Chance ergreifen

Diese Aufgabe werde schwer genug: "Das ist eine Sache, die nur gemeinsam geht, nur als Mannschaft." Mbappe sei "mit diesem unnachahmlichen Tempo" für nur einen Spieler alleine "sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Am besten verhindern wir schon den Ball auf ihn. Aber wie das eben so ist: Drumherum sind auch noch viele gute Spieler, das ist nur ein Teil des Ganzen."

Von zwei Pfostentreffern abgesehen gelang es den Dortmundern im Hinspiel ganz gut, Mbappe und seine Mitspieler vom eigenen Tor fernzuhalten. Nun gelte es erneut "90 Minuten lang hellwach" zu sein, um sich den Traum vom Finale im Londoner Wembleystadion (1. Juni) zu erfüllen.

Mit einem Triumph in London könnte Hummels dann die vorletzte Lücke in seinem Trophäen-Schrank füllen, ehe am 14. Juni die EM beginnt. Die hat Hummels, der 2013 das Champions-League-Endspiel gegen Bayern München (1:2) verlor, aber noch nicht im Kopf. Jetzt zählt nur Paris: "Man muss das genießen und zugleich die Chance ergreifen." Vertrag und Schultüte müssen also noch ein bisschen warten.