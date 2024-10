WDR-Sport RL West: Türkspor ohne Stadion - Fortuna Köln erhält Punkte kampflos Stand: 02.10.2024 18:17 Uhr

Das eigentlich für diesen Samstag angesetzte Spiel bei Türkspor Dortmund ist für Fortuna Köln gewertet worden - weil der Aufsteiger kein Stadion hat.

Wegen einer "fehlenden Heimspielstätte des Vereins Türkspor Dortmund" sei das Spiel abgesetzt und mit 2:0 für die Fortuna gewertet worden, teilte der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) am Mittwoch mit. Durch die drei gewonnenen Punkte verdrängt Köln den MSV Duisburg vorerst von der Tabellenspitze.

Die vier bisherigen Heimspiele hatte der Tabellenletzte Türkspor in Velbert ausgetragen. Der Klub wolle aufgrund der hohen Mietkosten nun aber nicht mehr dort spielen, sagte WDFV-Geschäftsführer Niklas Müller dem "Reviersport". In Zukunft will Dortmund in Hagen im Ischelandstadion spielen, die Sanierung der Spielstätte ist aber noch nicht abgeschlossen.

Türkspor habe einen Heimrecht-Tausch oder eine Verlegung der Köln-Partie vorgeschlagen. Diesem Wunsch habe man aus "mehreren Gründen" aber nicht entsprechen können, so Müller.