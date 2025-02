WDR-Sport RL West: MSV und RWO jeweils nur remis - sechs Tore im Kölner Derby Stand: 09.02.2025 16:27 Uhr

Die beiden Top-Teams MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen haben in der Regionalliga West jeweils nur remis gespielt. Das nutzte Borussia Mönchengladbach II aus. Das Kölner Derby endete am Sonntag nach sechs Toren unentschieden.

Spitzenreiter Duisburg kam am Samstag (08.02.2025) gegen den Tabellen-16. SV Eintracht Hohkeppel trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Patrick Sussek (24.) lief nach einem Steckpass von Thilo Töpken allein auf das Eintracht-Tor zu und traf unten links zum 1:0. Nach einem Foul an Jan-Simon Symalla erhöhte Sussek (49.) per Elfmeter auf 2:0.

Doch kurz darauf wurde Hohkeppels Mike Owusu gefoult, es gab wieder Elfmeter - den Cenk Durgun (53.) sicher verwandelte. Enzo Wirtz (60.) gelang schließlich der Ausgleich, als MSV-Keeper Maximilian Braune den Ball nach einem Schuss nach vorne prallen ließ und Wirtz abstaubte.

Gladbach schiebt sich zwischen Duisburg und Oberhausen

Auch Rot-Weiß Oberhausen führte im Topspiel gegen die Sportfreunde Lotte lange Zeit, kam aber nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Kerem Yalcin (16.) brachte RWO zunächst mit einem sehenswerten Freistoß in Führung, doch nach einer Unaufmerksamkeit in der Defensive war Lottes 38 Jahre alter Routinier Marc Heider (71.) durch und blieb vor RWO-Keeper Kevin Kratzsch cool.

Von dem Remis profitierte Borussia Mönchengladbach II, das sich bei der "Zwoten" von Fortuna Düsseldorf dank eines Treffers von Charles Herrmann (81.) mit 1:0 durchsetzte. In der Tabelle liegt Duisburg (46) drei Punkte vor den Gladbachern (43) und vier vor RWO (42). Lotte folgt als Vierter mit 39 Zählern, hat aber ein Spiel weniger als das Top-Trio absolviert.

Wiedenbrück feiert ersten Sieg unter Mölders

Im Tabellenkeller feierte der SC Wiedenbrück gegen den 1. FC Düren den ersten Sieg unter Trainer Sascha Mölders und rückte als Tabellen-15. bis auf vier Punkte an die Nicht-Abstiegsplätze heran. Die SCW-Führung durch Jan-Lukas Liehr (7.) konnte Düren durch Jakob Sachse (30.) egalisieren, ehe Josiah Patruno-Nwankwo (71.) den Siegtreffer erzielte.

Remis im Kölner Derby

Im Kölner Südstadion empfing die Fortuna am Sonntag den 1. FC Köln II zum Derby: Vor 2.411 Zuschauern gingen die Gäste durch Mansour Ouro-Tagba in der 15. Minute in Führung, doch dann drehte die Fortuna auf. Nach Treffern von Adrian Stanilewicz (24.), Julius Biada (36.) und Stipe Batarilo (41.) führten die Gastgeber zur Pause mit 3:1. In einer spannenden Partie holte der FC-Nachwuchs den Rückstand noch auf: Jaka Cuber Potocnik (62.) und Yannick Mausehund (83.) trafen in der zweiten Halbzeit. Die Fortuna belegt nach dem Remis den fünften Tabellenplatz, die FC-U21 ist Siebter.

