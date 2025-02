WDR-Sport RL West: Fortuna Köln rückt auf Platz zwei vor Stand: 21.02.2025 22:20 Uhr

Fortuna Köln ist in der Regionalliga West auf vorerst auf Platz zwei vorgerückt. Der Rückstand auf die Spitze beträgt nur zwei Zähler.

Fortuna Köln bleibt in der Regionalliga West das Team der Stunde. Mit dem achten ungeschlagenen Spiel in Serie und einem hart erkämpften 1:0 (0:0) gegen den Wuppertaler SV rückte die Fortuna vorerst auf Platz zwei der Tabelle vor. Hendrik Mittelstädt (54.) sorgte mit seinem vierten Saisontor für die drei Punkte im Kölner Südstadion. In der Tabelle hat Spitzenreiter Duisburg derzeit noch zwei Zähler Vorsprung vor der Fortuna. Am kommenden Spieltag muss Köln samstags (01.03.2025) beim MSV antreten.

Unsere Quellen: