WDR-Sport Remis in Lübeck - RW Essen verpasst Platz vier

Remis in Lübeck - RW Essen verpasst Platz vier Stand: 18.05.2024 15:30 Uhr

Rot-Weiss Essen hat am letzten Spieltag der 3. Liga den vierten Tabellenplatz verpasst, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Auch ein Dreierpack von Stürmer Vonic reichte den Essenern beim Spiel in Lübeck nicht zu einem Sieg.

Nach einer unterhaltsamen Partie im Stadion an der Lohmühle trennte sich RWE am Samstag 3:3 (2:2) vom VfB Lübeck und beendet die Drittliga-Saison als Tabellensiebter.

Weil zeitgleich Konkurrent Dynamo Dresden den MSV Duisburg besiegte, hätte Essen auch bei einem eigenen Sieg den vierten Tabellenplatz verpasst.

Der vierte Tabellenplatz in der 3. Liga berechtigt zur Teilnahme am DFB-Pokal. RWE hat aber noch die Chance, durch einen Sieg im Niederrheinpokal in den DFB-Pokal einzuziehen. Das Endspiel gegen RW Oberhausen wird am 25. Mai im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen.

Eine Chance auf den dritten Tabellenplatz und damit die Aufstiegs-Relegation hatte Essen in den Vorwochen verspielt, zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski zu Hause mit 0:1 (0:1) gegen 1860 München.

Früher Gegentreffer in Lübeck

Beim Spiel in Lübeck gerieten die Rot-Weissen in der 6. Minute in Rückstand: Essens Vinko Šapina unterlief im Spielaufbau ein Fehlpass in der eigenen Hälfte. Der Lübecker Marius Hauptmann fing den Ball ab und traf mit einem Flachschuss aus rund 25 Metern ins Netz.

Doch Essen schlug nur zwei Minuten später zurück: Thomas Eisfeld fand mit einem flach ausgeführten Freistoß von der rechten Seite Leonardo Vonić im Strafraumzentrum, und der RWE-Stürmer erzielte per Direktabnahme das 1:1.

Doch die Essener überließen dem Gegner oft die Initiative und wirkten gelegentlich unsicher. In der 22. Minute trafen erneut die Lübecker, die schon seit mehreren Wochen als Absteiger feststehen: Nach einer Ecke zog Emanuel Adou von der Strafraumgrenze ab, der Ball flog durchs Getümmel im Strafraum, überraschte Essen-Torwart Jakob Golz und landete schließlich im Tor.

Essener Ausgleich kurz vor der Pause

Den Essenern gelang kurz vor der Pause erneut der Ausgleich: Nach einer Hereingabe von der rechten Seite durch Sandro Plechaty schoss Vonić mit dem linken Fuß seinen zweiten Treffer der Partie (43.).

Doch auch die zweite Halbzeit begann für Essen mit einem Dämpfer: Nach Pass von Ulrich Taffertshofer lief Lübecks Janek Sternberg halblinks im Strafraum frei aufs Essener Tor zu und erzielte mit seinem Schuss das 3:2 für die Gastgeber (47.). RWE-Torhüter Golz machte dabei wie beim zweiten Lübecker Tor keine glückliche Figur.

Vonić schnürt Doppelpack

Doch Essen gab nicht auf. Der Kampf wurde in der 74. Minute erneut mit dem Ausgleich belohnt. Torschütze war wieder der starke Vonić, der mit einem Schuss aus rund 20 Metern erfolgreich war. Der Schuss war noch abgefälschte und landete unhaltbar für VfB-Torwart Philipp Klewin im Netz.

In der munteren Partie konnte danach keine Mannschaft mehr einen Treffer erzielen, es blieb beim 3:3.

RWE nun gegen RWO im Landespokalfinale

Für die Essener ist die Drittligasaison mit dem Remis zwar nun vorbei, doch es steht noch ein weiteres Highlight an, das Finale im Niederrheinpokal. Anpfiff für das Endspiel gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen ist beim Finaltag der Amateure am 25. Mai um 15.45 Uhr im Stadion an der Hafenstraße. Die Begegnung ist zu sehen im ARD-Livestream.