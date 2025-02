WDR-Sport Regionalliga West: MSV Duisburg beendet Negativserie Stand: 23.02.2025 16:18 Uhr

Nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie hat der MSV Duisburg in der Fußball-Regionalliga West wieder einen Erfolg gefeiert. Damit halten die "Zebras" ihre Verfolger auf Abstand.

Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch gewann am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf II mit 1:0 (1:0). Vor 3.104 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf erzielte Duisburgs Max Dittgen in der 30. Minute das Tor des Tages.

Durch den Sieg behauptete der MSV den ersten Tabellenplatz in der Regionalliga West, nachdem die Verfolger Borussia Mönchengladbach II, Sportfreunde Lotte und Fortuna Köln ihre Partien des 23. Spieltags an diesem Wochenende gewonnen hatten. Aus ihren vorherigen drei Regionalliga-Spielen hatte Duisburg nur zwei Punkte geholt.

Die "Zebras" haben nun 50 Punkte gesammelt und damit vier Punkte Vorsprung auf die Mönchengladbacher U23, die den zweiten Platz belegt. Lotte und Fortuna Köln liegen fünf Punkte hinter Duisburg, haben aber aktuell noch ein Spiel weniger absolviert.

Ebenfalls am Sonntag machte Schalke 04 II im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut und verbesserte sich auf den 15. Tabellenplatz. Die Schalker gewannen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln II durch einen Treffer Tidiane Toure in der 36. Minute mit 1:0 (1:0).

RWO verpasst Heimsieg gegen Schlusslicht

Bereits am Samstag hatte Rot-Weiß Oberhausen zu Hause gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund nur unentschieden gespielt. RWO musste sich am in einem torreichen Spiel gegen Tabellenletzten mit einem 4:4 (0:1) begnügen.

Moritz Stoppelkamp von Rot-Weiß Oberhausen.

Moritz Stoppelkamp rettete den Oberhausenern mit seinem Ausgleichstreffer in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Zur Pause hatte Türkspor durch einen Treffer von Sezer Toy knapp geführt, im zweiten Durchgang fielen dann sieben weitere Treffer. Luca Schlax (RWO) und Bernard Gllogjani (Dortmund) trafen jeweils doppelt.

Gladbach II verkürzt auf einen Punkt

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hatte am Samstag mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück Druck auf Tabellenführer MSV Duisburg gemacht. Kushtrim Asallari erzielte das Tor des Tages (17.). Einen klaren 4:0 (0:0)-Auswärtssieg beim KFC Uerdingen konnte der 1. FC Bocholt feiern. Thomas Gösweiner gelangen dabei gleich drei Treffer, den vierten steuerte Jan Holldack bei.

In den weiteren Spielen gab es zwei Unentschieden. Der SV Eintracht Hohkeppel und der FC Gütersloh trennten sich 1:1 (1:0), beim SV Rödinghausen und 1. FC Düren fielen keine Treffer.

Am späten Nachmittag feierten die Sportfreunde Lotte einen 3:1 (2:1)-Auswärtssieg beim SC Paderborn II und kletterten auf Platz drei, einen Zähler hinter Gladbach. Marc Heider (17.), Johannes Sabah (33.) und Samuel Owusu Addai (90.+4) trafen für Lotte.

Fortuna weiter im Aufstiegsrennen

Bereits am Freitag konnte sich Fortuna Köln mit einem hart erkämpften 1:0 (0:0) gegen den Wuppertaler SV in der Tabelle vorarbeiten. Hendrik Mittelstädt (54.) sorgte mit seinem vierten Saisontor für die drei Punkte im Kölner Südstadion.

