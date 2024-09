WDR-Sport Regionalliga: RWO erobert Tabellenführung Stand: 21.09.2024 16:28 Uhr

In der Fußball-Regionalliga West ist das Spitzenspiel zwischen Lotte und Fortuna Köln unentschieden ausgegangen. Das nutzte Rot-Weiß Oberhausen zum Sprung an die Tabellenspitze.

Die "Kleeblätter" setzten sich am Samstag (21.09.2024) im heimischen Niederrheinstadion mit 1:0 (1:0) gegen den Aufsteiger Eintracht Hohkeppel durch. Das einzige Tor der Partie vor 2.727 Zuschauern erzielte Matona-Glody Ngyombo in der 20. Spielminute.

Oberhausen konnte den ersten Tabellenplatz erobern, weil das Spitzenspiel zwischen den Sportfreunden Lotte und Fortuna Köln 1:1 (0:0)-unentschieden endete. Die Kölner Südstädter waren als Tabellenerster in die Partie am Samstag gegangen, Lotte als Zweiter. Das Duell blieb bis weit in die zweite Halbzeit hinein torlos. In der 78. Minute erzielte Stipe Batarilo-Cerdic den Führungstreffer für die Fortuna, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Lotte noch durch Burinyuy Nyuydine aus.

Der MSV Duisburg feierte derweil einen weiteren Heimsieg. Die "Zebras" setzten sich vor 13.078 Zuschauern in der Duisburger Arena mit 3:1 (1:1) gegen den SC Wiedenbrück durch. Jakob Bookjans war der Matchwinner für den MSV - der 24-Jährige erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Tore (65., 90.).

Unterdessen gab es am Samstag mehrere Torfestivals in der Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt gewann mit 5:4 (1:1) beim 1. FC Köln II, der 1. FC Düren bezwang den KFC Uerdingen mit 5:3 (2:2). Bereits am Freitagabend hatte der SC Paderborn II einen 7:3-(4:1)-Kantersieg bei Türkspor Dortmund gefeiert.