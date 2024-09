WDR-Sport Regionalliga: Lotte springt nach oben - Oberhausen patzt Stand: 28.09.2024 16:09 Uhr

In der Fußball-Regionalliga West haben die Sportfreunde Lotte die Tabellenspitze erobert. Am Freitag gelang ein 4:2 (1:1)-Auswärtssieg in Wiedenbrück.

Nico Thier hatte die Sportfreunde in der 21. Minute mit 1:0 in Führung geschossen. Man wähnte sich schon mit der Führung in der Pause, da schlug der heimische SC doch noch zurück: Grigoris Ziogas glich zum 1:1 aus (45.).

Nach dem Seitenwechsel gingen zunächst die Gastgeber in Führung: Ismail Badjie erzielte in der 66. Minute bei strömendem Regen das 2:1. Aber diesmal fanden die Sportfreunde die passende Antwort: Nur vier Minuten später erzielte Kramer Krasniqi das 2:2. Um die Tabellenspitze zu übernehmen, brauchten die Lotter aber einen Dreier. Und den holten sie sich acht Minuten vor Schluss: Niklas Determann traf zum 3:2. Fatlum Elezi erhöhte in der 87. Minute auf 4:2.

RWO patzt, Fortuna und Gladbach punktgleich

Am Samstag hätte der bisherige Tabellenführer seinen Platz an der Spitze zurückerobern können, aber Rot-Weiß Oberhausen verlor überraschend mit 1:3 (1:1) beim SC Paderborn II. RWO war in durch einen von Luca Schlax verwandelten Elfmeter in Führung gegangen (18.), doch Paderborn drehte die Partie noch durch Treffer von Travis de Jong (33.), Marco Pledl (49.) und Kevin-Luca Gleissner (83.).

Punktgleich mit RWO ist nun Fortuna Köln nach einem 1:1 gegen den FC Gütersloh. Stipe Batarilo-Cerdic glich in der 62. Minute den Führungstreffer von Markus Esko (54.) aus. Ebenfalls auf 18 Punkte kommt die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach nach einem 4:2-Auswärtssieg beim 1. FC Bocholt. Grant-Leon Ranos traf doppelt ebenso für die Fohlen wie Cedric Euschen für Bocholt. Noah Pesch und ein Eigentor von Lucas Fox brachten die weiteren Treffer.

Türkspor geht in Düsseldorf unter

Einen 7:0-Kantersieg konnte die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf im Heimspiel gegen Schlusslicht Turkspor Dortmund feiern. Hamza Anhari traf doppelt und auch der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Noah Mbamba konnte ich auf die Torschützenliste eintragen. in den weiteren Spielen kam der KFC Uerdingen zu einem 2:1-Heimerfolg gegen Eintracht Hohkeppel und der SV Rödinghausen setzte sich klar mit 3:0 gegen den Wuppertaler SV durch.