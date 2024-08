WDR-Sport Regionalliga: KFC verliert in Bocholt, WSV bezwingt den Spitzenreiter Stand: 31.08.2024 16:18 Uhr

Nach zuvor vier Pflichtspielen-Siegen in Folge hat der KFC Uerdingen in der Regionalliga West wieder eine Niederlage kassiert. Der Wuppertaler SV bezwang den Spitzenreiter Fortuna Köln.

Uerdingen verlor am Samstag (31.08.2024) mit 0:2 (0:1) beim 1. FC Bocholt. Thomas Gösweiner brachte Bocholt in der Partie des vierten Spieltags früh in Führung (13. Minute), in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Cedric Euschen alles klar für die Gastgeber (90.+1).

RW Oberhausen feierte unterdessen einen 6:1 (2:1)-Kantersieg bei Türkspor Dortmund. Der frühere Bundesliga-Profi Moritz Stoppelkamp erzielte dabei drei Tore für RWO.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag:



Borussia Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück 1:1 (0:0)

1. FC Düren - SV Rödinghausen 0:4 (0:4)

FC Gütersloh - Eintracht Hohkeppel 3:0 (2:0)

WSV fügt Fortuna Köln erste Saisonniederlage zu

Muhammed Bejdic vom Wuppertaler SV

Nach nur einem Punktgewinn an den ersten vier Spieltagen zeigt die Formkurve beim WSV nun steil nach oben. Nach dem 2:0-Erfolg bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf am 5. Spieltag haben die Wuppertaler am Freitagabend einen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer Köln nachgelegt.

Timo Bornemann (3. Minute) sorgte für einen guten Start der Hausherren, und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Fortunen durch Hendrik Mittelstädt (25.) legte Muhammed Bejdic nach der Pause den zweiten Treffer nach (75.). In der Nachspielzeit sorgte Oktay Dal für die Entscheidung (90.+1).

MSV Duisburg holt Punkt nach 0:2-Rückstand

Damit hat sich der WSV vorerst vom Tabellenkeller abgesetzt, während den Kölnern die Tabellenspitze trotz der Niederlage an diesem Wochenende nicht mehr zu nehmen ist. Das liegt allerdings auch daran, dass der MSV Duisburg zeitgleich im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II nicht über ein 2:2-Remis hinauskam.

Dabei lag der Absteiger aus der 3. Liga nach 45 Minuten sogar mit 0:2 im Hintertreffen - Daniel Bunk (14.) und Lennart Garlipp (38.) hatten für die Düsseldorfer getroffen. Bei ihrer Aufholjagd profitierten die Duisburger von einer schnellen Gelb-Roten Karte des erst zur Pause eingewechselten Gideon Paul Guzy (55.). Der MSV nutzte die Überzahl mit Toren von Gerrit Wegkamp (55.) und Alexander Hahn (74.) zum Punktgewinn.

Zwei Spiele am Sonntag

Am Sonntag empfangen die Sportfreunde Lotte noch den SC Paderborn II. Außerdem spielt der 1. FC Köln II gegen Schalke 04 II. Beide Partien beginnen um 14.00 Uhr.