WDR-Sport Regionalliga: Duisburg nur mit Remis, Gladbach II und RWO verlieren

Tabellenführer MSV Duisburg hat zum Auftakt des 22. Spieltags der Regionalliga West beim SC Paderborn II erneut einen Sieg verpasst. Die Verfolger Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiß Oberhausen konnten allerdings nicht näher heranrücken, sie verloren ihre Spiele.

Die Meidericher kamen am Freitagabend vor 12.204 Zuschauern im eigenen Stadion nicht über ein 0:0 hinaus und warten damit seit drei Spielen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende hatte der Spitzenreiter bereits überraschend bei Eintracht Hohkeppel verloren (0:2).

Gegen Paderborn verdienten sich beide Teams in einem ausgeglichenen Spiel den Punkt. Duisburg musste nach einer Roten Karte wegen groben Foulspiels für Can Coskun (51.) lange in Unterzahl agieren. In der Nachspielzeit sah auch Paderborns Tristan Zobel für eine Notbremse Rot (90.+3).

Der MSV bleibt mit nun 47 Punkten aus 21 Spielen an der Tabellenspitze.

Gladbach kann Rückstand nicht verkürzen

Die unmittelbaren Verfolger konnten den Patzer der "Zebras" aber nicht ausnutzen. Der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach II kassierte am Samstag eine 0:3 (0:0)-Heimniederlage gegen Fortuna Köln. Marvin Mika (50.) sowie Stipe Batarilo mit zwei verwandelten Foulelfmetern (61./86.) sorgten mit ihren Treffern für den Auswärtssieg der Kölner.

RWO verliert zu zehnt in Gütersloh

Rot-Weiß Oberhausen gab im Spiel beim FC Gütersloh eine Führung noch aus der Hand, verlor am Ende mit 1:2 (1:0). Tarsis Bonga hatte die "Kleeblätter", die als Tabellendritter in die Partie gegangen waren, vor 1.295 Zuschauern im Heidewaldstadion in der 41. Minute in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit traf erst Gütersloh Luis Frieling (51.), dann sah RWO-Verteidiger Pierre Fassnacht für ein grobes Foul die Rote Karte. In der Schlussphase erzielte dann FCG-Torjäger Patrik Twardzik per Foulelfmeter das 2:1 für die Gastgeber (84.).

Neuer Tabellendritter sind die Sportfreunde Lotte, die mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Hohkeppel gewannen. Leon Demaj (67.) und Nico Thier (81.) erzielten die Tore für Lotte.

Die weiteren Ergebnisse vom frühen Samstagnachmittag

1. FC Bocholt - SV Rödinghausen 0:2 (0:0)

1. FC Düren - Schalke 04 II 1:1 (1:1)

1. FC Köln II - SC Wiedenbrück 1:0 (1:0)

Türkspor-Spiel gegen Uerdinge abgesagt

Am späten Samstagnachmittag spielt der Wuppertaler SV noch gegen Fortuna Düsseldorf II, Anstoß war um 16.30 Uhr. Das für Samstag im Hagener Ischelandstadion geplante Spiel von Türkspor Dortmund gegen den KFC Uerdingen war witterungsbedingt abgesagt worden.