WDR-Sport Profivertrag für Paderborns Travis De Jong

Profivertrag für Paderborns Travis De Jong Stand: 24.09.2024 14:13 Uhr

Der SC Paderborn hat Nachwuchsstürmer Travis De Jong an sich gebunden.

Der 19-Jährige, der 2023 von Alemannia Aachen an die Pader gewechselt war, unterschrieb am Dienstag seinen ersten Profivertrag. Über die Laufzeit wurde zunächst nichts bekannt. "Mit der weiteren Verpflichtung von Travis setzen wir unsere Strategie konsequent fort, junge Talente weiterzuentwickeln sowie mittel- und langfristig an uns zu binden", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

Nach 17 Treffern in 23 Spielen der U19-Bundesliga West stieg der Niederländer im Sommer in die Regionalliga-Reserve des SCP auf. Dort erzielte er in elf Spielen ein Tor. Am 34. Spieltag der vergangenen Saison stand De Jong im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock erstmalig im Kader der Paderborner Zweitliga-Mannschaft. Da erhofft er sich in Zukunft nun weitere Einsätze.