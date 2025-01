WDR-Sport Preußen Münster holt Florian Pick aus Nürnberg Stand: 23.01.2025 20:56 Uhr

Florian Pick verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg und wechselt zu Liga-Konkurrent Preußen Münster.

Pick unterschrieb in Münster einen Vertrag bis zum Sommer und ist nach David Kinsombi (SC Paderborn) der zweite Neuzugang der Münsteraner.

“Florian sucht immer den Weg zum Tor und ist sehr intensiv in seiner Spielweise. Er wird uns mit seiner Qualität, aber auch mit seiner Mentalität und seinem Selbstbewusstsein in der Rückrunde helfen. Vom ersten Gespräch an hat man gespürt, dass Florian für die Sache brennt und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten will”, sagte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner in einer Vereinsmitteilung.

In der aktuellen Saison kommt der 29-Jährige Pick auf zehn Einsätze für den 1. FC Nürnberg, einer davon im DFB-Pokal. Dabei gelangen ihm ein Treffer und eine Vorlage.

Unsere Quellen: