WDR-Sport Powervolleys Düren siegen in Karlsruhe - Ladies in Black verlieren Stand: 02.11.2024 20:53 Uhr

Die Powervolleys Düren haben am Samstagabend einen Sieg beim SSC Karlsruhe eingefahren.

Der Volleyball-Bundesligist setzte sich glatt mit 3:0 (25:20, 25:22, 26:24) durch und feierte im siebten Saisonspiel den dritten Sieg. MVP der Partie wurde Dürens Matthew Neaves.

Düren erwischte einen perfekten Start in den ersten Satz und legte einen 6:0-Lauf hin, ehe Karlsruhe zu seinem ersten Punkt kam. Nach zwei Auszeiten kamen die Gastgeber besser in die Partie, doch die besonders beim Aufschlag starken Powervolleys blieben stabil und bauten die Führung mit fünf Zählern in Folge auf 23:14 aus. Düren ließ etwas nach, nutzte aber seinen dritten Satzball zum 25:20.

Im zweiten Durchgang war Karlsruhe zu Beginn wacher, doch Düren konnte sich dann erneut mit einem 5:0-Lauf auf 8:3 absetzen. Karlsruhe kam bis auf 14:15 heran, ehe Düren eine Auszeit nahm. Es blieb eng, beim Stand von 23:22 machte Düren den Sack mit zwei Punkten in Folge zu.

Auch der dritte Satz war umkämpft. Düren konnte sich zwischenzeitlich einen kleinen Vorsprung erarbeiten, doch Karlsruhe glich mit drei Punkten in Serie zum 16:16 aus und übernahm anschließend die Führung (17:16). Nach einem Smash ins Netz gab es aber Matchball für Düren, der von Karlsruhe nach einer erfolgreichen Challenge abgewehrt wurde. Den zweiten Matchball nutzte Düren.

Ladies in Black verlieren in Suhl

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen mussten die Ladies in Black Aachen dagegen eine Niederlage einstecken.

Aachen unterlag beim VfB Suhl am Samstagabend 0:3 (15:25, 21:25, 16:25) und kassierten damit die die fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel. Die Ladies in Black belegen in der Tabelle Platz sechs, Suhl bleibt als Achter Vorletzter.