WDR-Sport Playdowns: Bayer Leverkusen verliert Spiel Eins gegen Neckarsulm Stand: 17.04.2025 21:07 Uhr

Die Handballerinnen von Bayer Leverkusen haben im Kampf um den Klassenerhalt das erste Spiel in den Playdowns verloren.

Bei der Sport-Union Neckarsulm kassierte Leverkusen im ersten Halbfinale in der Best-Of-Three-Serie eine deutliche 22:30-Niederlage. Leverkusen war als klarer Außenseite in die Serie gestartet. In 23 Spielen in der Hauptrunde hatten die Leverkusenerinnen nur einen Punkt geholt.

Leverkusen lässt nach Viertelstunde nach

In den ersten Minuten hielten die Gäste aus dem Rheinland noch gut dagegen. Nach 14 Minuten stellte von Annika Ingenpaß auf 7:8. Es folgte ein erster Vier-Tore-Lauf der Gastgeberinnen, die nach einer Roten Karte nach 20 Minuten für den Rest des Spiels auf Angunn Gudmestad verzichten mussten.

Unbeeindruckt dominierte Neckarsulm weiter die Partie und stellte zur Halbzeit auf 16:10. Leverkusen schaffte es zu keinem Zeitpunkt mehr den Rückstand auf weniger als sechs Tore zu verkürzen.

Am Freitag (25. April) empfängt Leverkusen Neckarsulm zum zweiten Spiel der Serie.



Unsere Quellen: