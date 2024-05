WDR-Sport Paula Flach wechselt vom MSV Duisburg zur SGS Essen Stand: 30.04.2024 15:48 Uhr

Linksverteidigerin Paula Flach wechselt zur neuen Saison in der Frauenfußball-Bundesliga vom Tabellenschlusslicht MSV Duisburg zum Ligarivalen SGS Essen.

"Paula hat sich in den letzten Jahren in Duisburg toll entwickelt und hat – obwohl sie noch jung ist – bereits viel Erfahrung in der Bundesliga. Ich bin sehr froh, dass Paula sich für uns entschieden hat", sagte SGS-Trainer Markus Högner in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.

Die 20-Jährige, die bereits 38 Bundesligapartien bestritt, ist nach U17-Nationalspielerin Leonie Köpp (Borussia Mönchengladbach) der zweite SGS-Neuzugang für die kommende Spielzeit.