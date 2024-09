WDR-Sport Oberhausen verhindert Lottes Sprung an die Regionalliga-Spitze Stand: 07.09.2024 16:40 Uhr

Die Sportfreunde Lotte haben ihr Nachholspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen verloren. Für den Aufsteiger war es die erste Liga-Niederlage - und eine verpasste Chance.

Nun ist auch die Serie der Sportfreunde gerissen. Als einziges noch ungeschlagenes Team der Regionalliga West gingen sie in das Nachholspiel am Samstag gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ein Sieg hätte gleichzeitig den Sprung an die Tabellenspitze bedeutet. Doch es kam anders: Am Ende verlor Lotte mit 1:4 und ist nun Vierter. RWO rückt durch den Erfolg bis auf einen Punkt an den Aufsteiger ran.

Es war ein sehenswertes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Diamant Berisha brachte RWO mit seinem ersten Saisontor früh in Führung, Eric Gueye erhöhte nach der Pause.

Zwar schaffte Lotte durch Leonel Brodersen den zwischenzeitlichen Anschluss und traf zudem die Latte, doch die Wende bedeutete das nicht. Vielmehr stellte Cottrell Ezekwem keine Minute nach seiner Einwechslung den alten Abstand wieder her. Timur Kesim machte nach 79 Minuten endgültig den Sack zu.

RWO am Freitag, Lotte am Sonntag

Lotte muss nun nächsten Sonntag bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf ran. Oberhausen gastiert bereits zwei Tage früher beim KFC Uerdingen.