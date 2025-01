WDR-Sport Niko Kovac - der "harte Hund" für den Turnaround beim BVB? Stand: 30.01.2025 10:15 Uhr

322 Tagen nach seiner Entlassung beim VfL Wolfsburg kehrt Niko Kovac in die Bundesliga zurück. Er gilt als "harter Hund" und schon die ersten Sätze in der offiziellen Mitteilung von Borussia Dortmund lassen erahnen, was auf seine neue Mannschaft zukommt: Sehr viel Arbeit.

"Für uns alle geht es jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen", lässt sich Kovac im ersten Statement seines neuen Vereins Borussia Dortmund zitieren. Der 53-Jährige bringt als Co-Trainer seinen Bruder und früheren BVB-Profi Robert Kovac (50) sowie Filip Tapalovic (48) mit zum achtmaligen Deutschen Meister.

Mehr als 10 Monate war Niko Kovac arbeitslos, nun wird er Nachfolger des vor einer Woche bei Borussia Dortmund entlassenen Cheftrainers Nuri Sahin. Der gebürtige Berliner unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und übernimmt die Mannschaft am kommenden Sonntag – einen Tag nach dem Bundesligaspiel in Heidenheim.

Nur als Retter bis zum Saisonende wollte der Kroate nicht kommen, das war in den vergangenen Tagen bereits durchgesickert. Dem Vernehmen nach hat Kovac es abgelehnt, einen Vertrag nur bis zum Saisonende zu unterschreiben.

Aus in Wolfsburg

Zuletzt war Kovac Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Nach lediglich sechs Siegen in 26 Spielen und dem Abrutschen auf Tabellenplatz 14 zog der mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestartete Werksclub im März 2024 die Reißleine und trennte sich von Kovac.

Zuvor war der Ex-Bundesligaspieler, der für Hertha BSC, Bayer Leverkusen und den Hamburger SV spielte, von Juli 2020 bis Ende Dezember 2021 Cheftrainer der AS Monaco. Mit ihr erreichte er das französische Pokalfinale, das mit 0:2 gegen Paris Saint-Germain verloren wurde.

Erste Trainerstation in Salzburg

Kovac begann seine Trainerkarriere im Sommer 2009 nach dem Ende seiner Karriere als Profi. Zunächst trainierte er als Nachfolger von Adi Hütter die zweite Mannschaft von Red Bull Salzburg.

Von Oktober 2013 bis September 2015 war er Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, schon damals assistierte ihm sein Bruder Robert als Co-Trainer. Zwar gelang den Brüdern die Qualifikation für die WM 2014, beim Turnier in Brasilien kamen die Kroaten aber nicht über die Vorrunde hinaus.

Erfolgreiche erste Bundesliga-Station in Frankfurt

Im März 2016 wurde Kovac Nachfolger von Armin Veh als Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Er übernahm die Mannschaft auf dem 16. Tabellenplatz und führte sie erfolgreich durch die Relegation gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg: Mit einem 1:1 im Heimspiel und einem 1:0-Sieg in Nürnberg gelang der Klassenerhalt.

In der darauffolgenden Saison schaffte Kovac mit der Eintracht der Einzug ins DFB-Pokal-Finale, in dem man Borussia Dortmund mit 1:2 unterlag.

Kovac gewinnt mit Frankfurt den DFB-Pokal

Im Jahr darauf gelang dem Kroaten dann mit der Eintracht die Sensation. Zum zweiten Mal in Folge erreichte er das Finale des DFB-Pokals, wo Kovac mit Frankfurt am 19. Mai 2018 auf - seinen zukünftigen Arbeitgeber - FC Bayern München traf und mit 3:1 gewann.

Nico Kovac feiert mit Eintracht Frankfurt den Gewinn des DFB-Pokals

Im Sommer 2018 wechselte Kovac als Cheftrainer nach München und wurde Nachfolger von Jupp Heynckes. Mit den Bayern gewann er den Supercup, in der Champions League schieden die Münchener bereits im Achtelfinale gegen den FC Liverpool aus. Im DFB-Pokal hingegen zog Kovac mit seiner Mannschaft ins Finale ein, für ihn war es die dritte Finalteilnahme in Folge.

Kovac gewinnt mit Bayern München das Double

In der Bundesliga konnten seine Bayern in der Rückrunde noch einen Rückstand von neun Punkten auf Borussia Dortmund aufholen und am letzten Spieltag der Saison 2018/2019 mit einem 5:1-Sieg gegen seinen Ex-Club Frankfurt die Meisterschaft und damit den ersten Meistertitel als Trainer für Kovac holen.

Eine Woche nach dem Gewinn der Meisterschaft gewann Kovac mit seinen Bayern durch einen Sieg gegen Leipzig auch den DFB-Pokal. Damit ist Nico Kovac zusammen mit Hansi Flick der Einzige, der sowohl als Spieler als auch als Trainer mit einer Mannschaft das Double gewonne hat.

Nico Kovac feiert den Gewinn der deutschen Meisterschaf

Nach einer 1:5-Niederlage Anfang November 2019 bei Eintracht Frankfurt und Tabellenplatz 4 nach zehn Spieltagen trennten sich die Bayern von Niko Kovac.

Kovac soll Spieler "besser machen"

Ob Kovac der richtige Mann ist, um die verunsicherten und schwankend performenden Dortmunder Spieler wieder auf Kurs zu bringen, wird sich zeigen. Er gilt als jemand der klare Ansagen macht und damit auch aneckt. In München hatte er am Ende fast die gesamte Mannschaft gegen sich. In Wolfsburg griff sein taktisches Konzept nicht. Auffällig ist: Länger als 1,5 Jahre bleib er bislang nur bei einem Club: Eintracht Fankfurt.

"Wir haben große Hoffnungen, dass wir in den nächsten Wochen so viele Punkte sammeln, dass wir uns Schritt für Schritt wieder oben rankommen," sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. An seinen neuen Cheftrainer Kovac adressierte er eine klare Forderung: "Ich glaube, dass der Kader deutlich stärker ist, als das was wir abgeliefert haben und das, was auch tabellarisch zu sehen ist. Es gilt darum, die Spieler, die da sind, besser zu machen."

