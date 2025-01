WDR-Sport Niemeier und Altmaier holen sich Selbstvertrauen für Australian Open Stand: 04.01.2025 12:07 Uhr

Die deutschen Tennisprofis Jule Niemeier und Daniel Altmaier haben in der Vorbereitung auf die Australian Open die ersten Erfolge gefeiert.

Jule Niemeier hat das neue Jahr mit einem Sieg eingeläutet. In der Qualifikation für das Hauptfeld des WTA-Turniers in Adelaide (Australien) gewann die 25-jährige Dortmunderin gegen die in der Weltrangliste vor ihr platzierte Sorana Cirstea (Rumänien) in zwei Sätzen - 6:4, 6:2.

Beim Jahresausklang war sie direkt zu Beginn der Qualifikation in Auckland (Neuseeland) noch an der Japanerin Nao Hibino gescheitert (3:6, 4:6). Auf der Südhalbkugel laufen aktuell die Vorbereitungsturniere für die am 12. Januar beginnenden Australian Open.

Niemeier und Altmaier für Hauptfeld der Australian Open qualifiziert

Henri Squire

Dort muss Niemeier nicht in die Qualifikation, sondern steht direkt im 128er-Hauptfeld. Die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Montag. Dabei tritt unter anderem der gebürtige Duisburger Henri Squire (24 Jahre) an, der als Nummer 177 der Weltrangliste nicht direkt im Hauptfeld steht.

Genau wie Niemeier bleibt es auch dem Kempener Daniel Altmaier (26 Jahre) mit einem Platz unter den Top 100 der Welt erspart, sich bei den Australian Open durch die Qualifikation mühen zu müssen. Ganz anders als beim kleineren ATP-Turnier in Auckland (Neuseeland), wo er gerade im Kampf um das Hauptfeld-Ticket gegen den Briten Charles Broom (7:5, 6:1) seinen ersten Sieg des Jahres gefeiert hat.