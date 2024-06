WDR-Sport Neuer Wortmann-Film: Ein Düsseldorfer Sommermärchen Stand: 20.06.2024 18:54 Uhr

Der Filmemacher Sönke Wortmann arbeitet in der Landeshauptstadt an einem Film über die Europameisterschaft. Dabei geht es aber nicht direkt um das Fußballturnier. Die Stadt möchte alles, was in Düsseldorf rund um die Euro wichtig ist, in bewegten Bildern festhalten.

Von Markus Gröters

Ein sonniger Tag im linksrheinischen Düsseldorfer Stadtteil Oberkasssel. Sönke Wortmann spaziert mit Stadtdirektor Burkhard Hintzsche über die Rheinwiesen. Worüber sie reden, zeichnet ein Filmteam mit zwei Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln auf.

Wortmanns Name soll dem Projekt Glanz verleihen

Das Gespräch ist ein kurzer Teil eines EM-Films, den die Stadt Düsseldorf bei einer Filmproduktionsgesellschaft in Auftrag gegeben hat. Sönke Wörtmann ist nicht Regisseur, sondern Künstlerischer Leiter. Sein Name soll dem Projekt einen gewissen Glanz verleihen. Schließlich hat er mit seinem Film "Deutschland ein Sommermärchen" über die Weltmeisterschaft 2006 einen Riesenhit gelandet. "Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie mich gefragt haben", gibt er zu und lächelt etwas verschmitzt: "Außerdem sparen sie sich Reisekosten, weil ich hier ja wohne."

Mit Fußball hat der Film so gut wie nichts zu tun

Regisseur Philipp Romppel und Sönke Wortmann

Der Wahl-Düsseldorfer findet das Projekt gut. Obwohl es eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat. Die Europameisterschaft ist nur der Anlass: "Wie organisiert man sowas, was haben wir Bürgerinnen und Bürger davon, wo ist die Nachhaltigkeit? Dazu kommen wichtige Themen wie Inklusion. All das verarbeiten wir in dem Film."

Ich bin froh, von ihm so viel Input zu bekommen

Wenn er "wir" sagt, meint Wortmann sich und den Kölner Philipp Romppel. Er ist der Regissseur des Films. Romppel hat bisher vor allem Werbeclips gedreht. Da ist ihm ein so erfahrener Kollege im Team gerade recht: "Sönke kennt sich natürlich viel besser aus mit der Dramaturgie bei langen Filmen. Das macht es für mich sehr spannend und ich bin froh, von ihm so viel Input zu bekommen. Wir verstehen uns sehr gut."

Noch lange nach der EM Gold wert

Ausgedacht hat sich das Projekt der Chef von Düsseldorf Marketing, Frank Schrader. Sein Job ist es, die Stadt gut aussehen zu lassen. Ein Düsseldorfer Sommermärchen von Sönke Wortmann ist für diesen Zweck auch noch lange nach der EM Gold wert. Denn mit dem Film bekommt die Stadt ein Bewerbungsvideo, wenn es in Zukunft darum gehen wird, andere namhafte Veranstaltungen in die Landeshauptstadt zu locken. "Es soll auf keinen Fall eine dröge Dokumentation werden, der Film soll Spaß machen", hat er der Film-Crew als Auftrag mitgegeben.

Regisseur Philipp Romppel mit Cutter beim Filmschnitt

Zum ersten Mal aufgeführt wird der Film am 24. August im Düsseldorfer Open Air Kino im Rheinpark vor Volunteers, also freiwilligen Helfern, bei der Euro 24. Vielleicht hat Sönke Wortmann dann ja wirklich ein Sommermärchen 2.0 geschaffen.

