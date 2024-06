WDR-Sport Neuer Center: Baskets Bonn verpflichten Jonathan Bähre Stand: 07.06.2024 16:30 Uhr

Die Telekom Basket Bonn treiben die Kaderplanung für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga weiter voran. Mit Jonathan Bähre kommt ein Center ins Rheinland.

Das gaben die Bonner am Freitag bekannt. Der 2,08 Meter große Bähre spielte in den vergangenen drei für die Riesen Ludwigsburg und erzielte in der vergangenen Spielzeit in 19 Minuten Einsatzzeit im Schnitt 64, Punkte und 4,4 Rebounds. Der 27-Jährige hat in Bonn einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Spordirektor Milovic: "Bähre schon lange auf unserer Liste"

"Jonathan Bähre stand schon in den vergangenen Jahren und unter verschiedenen Baskets-Trainern auf unserer Liste. Wir freuen uns daher sehr, dass es uns nun gelungen ist, ihn auch gleich für zwei Jahre unter Vertrag nehmen zu können", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic. "Er kommt von einem Club, bei dem Defense an erster Stelle steht und immer Energie, Kampf und Einsatz gefordert werden. Das passt auch zu uns."

In dieser Woche hatten die Baskets bereits den Vertrag mit Center Lars Thiemann verlängert. Dazu hat Nachwuchstalent Janne Müller einen Profi-Vertrag unterschrieben. Center Benedikt Turudic und Point Guard Harald Frey haben die Baskets dagegen verlassen.