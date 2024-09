WDR-Sport Nächster Umbruch bei Baskets Bonn - Saisonstart in Vechta Stand: 24.09.2024 19:13 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn starten einmal mehr mit einem rundum erneuerten Kader in die neue Saison. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League am Sonntag fällt der nationale Startschuss am Mittwoch in Vechta.

Von Jakob Halbfas

Anhänger der Telekom Baskets Bonn sind es mittlerweile gewohnt, sich in der Sommerpause mit zahlreichen neuen Spielern und deren Namen auseinanderzusetzen. Erst im letztjährigen Sommer, nach der grandiosen Saison inklusive erstem Vereinstitel, wurde die gesamte Mannschaft ausgetauscht. Ein Großteil der Mannschaft war Erfolgstrainer Tuomas Iisalo nach Paris gefolgt.

Trotz des Totalumbruchs spielten die Bonner unter dem neuen Coach Roel Moors eine ordentliche Saison, erreichten als Tabellensiebter die Play-offs, in denen dann gegen Alba Berlin im Viertelfinale Schluss war.

Erneuter Kader-Umbruch im Sommer

Brian Fobbs (v.l.), Glynn Watson und Savion Flagg in der vergangenen Saison

Die Emotionen auf dem Bonner Hardtberg waren groß, als die Mannschaft nach dem Saisonaus minutenlang vor den lautstarken Fans verharrte. Es schien in kurzer Zeit eine Mannschaft zusammengewachsen zu sein. Aber dann folgte der nächste Umbruch in diesem Sommer: Leistungsträger wie Harald Frey, Glynn Watson oder Brian Fobbs verließen den Verein und machten teilweise von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch. Auch Kapitän Chris Sengfelder verließ Bonn nach nur einem Jahr und wechselte in die französische Liga.

Bähre kommt aus Ludwigsburg

Sport-Manager Savo Milovic baute um die verbliebenen drei Spieler Sam Griesel, Till Pape und Thomas Kennedy eine neue Mannschaft. Jonathan Bähre (Ludwigsburg) und Bodie Hume (Göttingen) kamen von direkten Ligakonkurrenten. Bähre ist mit seinen 28 Jahren nicht nur der älteste Neuzugang, sondern auch der älteste Profi im mit zwölf Spielern besetzten kleinsten Kader der Liga. Alle anderen Neuzugänge sind 25 Jahre alt oder jünger.

McGhee und Allegri sichern CL-Teilnahme

Bonns Neuzugang Angelo Allegri (r.)

Für die US-Amerikaner Rivaldo Soares (24), Darius McGhee (25) und Angelo Allegri (25) ist Bonn die erste europäische Station. Allegri spielte zuletzt in der NBA Summer League für die Charlotte Hornets. Der Forward konnte gleich in seinen ersten beiden Pflichtspielen für die Baskets überzeugen und hat großen Anteil an der dritte Qualifikation für die Champions League in Folge.

BBL-Start am Mittwoch in Vechta

Mit 17 Punkten führte Allegri Bonn in einem intensiven Finale gegen den italienischen Klub Sassari in den internationalen Wettbewerb. Zuvor hatte im Halbfinale McGhee mit 37 Punkten überragt. "Jetzt müssen wir unseren Fokus schnell auf die Bundesliga richten", sagte Milovic am Sonntag.

Die startet für die Baskets am Mittwochabend (20 Uhr) in Vechta. Auch bei die Norddeutschen hat sich im Sommer einiges getan. Trainer Ty Harrelson, der den Aufsteiger der vergangenen Saison auf Rang sechs führte, wechselte nach Ulm - für ihn übernahm Martin Schiller.