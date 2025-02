WDR-Sport Nächste Pleite - Bonn verliert auch in Ludwigsburg Stand: 11.02.2025 21:43 Uhr

Drittes Spiel unter Trainer Stankovic - dritte Niederlage: Die Telekom Baskets Bonn haben am Dienstagabend in der BBL die nächste Pleite hinnehmen müssen.

Von Markus Kramer

Bei den MHP Riesen Ludwigsburg unterlagen die Bonner mit 81:61 (48:25). Damit hat Bonn die letzten sieben Pflichtspiele verloren. Bonn verbleibt damit im unteren Tabellendrittel, die Riesen finden sich im Mittelfeld wieder.

Bonn nur zu Beginn ebenbürtig

Der Beginn der Partie verlief vielversprechend für die Gäste aus Bonn, die zunächst in Führung gingen und in den ersten Minuten Paroli bieten konnten. Ein 10-Punkte-Lauf zum Ende des ersten Viertels brachte die Gastgeber allerdings in Front (23:13) - es war letztlich schon eine entscheidende Phase der Partie, denn die Bonner schafften es im gesamten Spielverlauf nicht mehr, sich heranzukämpfen.

Insbesondere Führungsspieler wie Darius McGhee enttäuschten auf ganzer Linie, der US-Amerikaner konnte sich kaum in Szene setzen und stand am Ende des dritten Viertels bei 0 Korberfolgen bei 7 Versuchen aus dem Feld. Immerhin gelang ihm ein schönes Alley-Oop-Zuspiel auf Lars Thiemann, das für Jubel bei den wenigen mitgereisten Gäste-Fans sorgte. Ein herrlicher Step-Back-Dreier von Ludwigsburgs Johannes Patrick zum 61:36 brachte die Bonner aber endgültig zum Verzweifeln.

Bonn muss am eigenen Spiel arbeiten

Trainer Stankovic versuchte aufgebracht noch in Auszeiten, die Bonner zu mehr Energie und Geschwindigkeit anzutreiben, ein echter Ruck ging allerdings nicht mehr durch die Mannschaft. Einzig Sam Griesel ging voran und lieferte in der Offensive ab - mit 14 Punkten war er bester Bonner Werfer. Bei den Gastgebern sorgte Joel Scott für die meisten Punkte (17).

In der kommenden Länderspielpause haben die Bonner nun Zeit, an ihrem Spiel zu arbeiten. Erst am 1. März geht es in der Liga weiter, es steht das Heimspiel gegen Rostock an.

Unsere Quellen: